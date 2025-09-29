En vivo
Colombia vs. Arabia Saudita sub 20: cuándo y TV para ver EN VIVO el debut

Cada vez queda menos tiempo para ver al seleccionado nacional que buscará tener una destacada presentación en el Mundial de Fifa de la categoría que se realiza en un país de Sudamérica.

Selección Colombia Sub 20 en el Mundial de Fútbol
Foto: @FCFSeleccionCol
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 29 de sept, 2025

Se acabó la espera. La Selección Colombia debutará en el Mundial Sub 20 y buscará dejar atrás los fantasmas que han frenado al equipo juvenil de no pasar de los cuartos de final.

El equipo cafetero está ubicado en el Grupo F con sus similares de Noruega y Nigeria.

¿Cuándo juega Colombia?

El debut de la tricolor será este lunes, 29 de septiembre, desde las 6:00 de la tarde, hora colombiana, en el estadio Fiscal de Talca.

Dónde ver EN VIVO el partido

Este compromiso lo podrá seguir en vivo en la señal de YouTube de Blu Radio desde las 5:45 de la tarde, así como en la página web y sus diferentes plataformas. Además, podrá ver el partido en el Canal Caracol con el equipo deportivo del Gol Caracol, incluyendo la aplicación Ditu.
Neiser Villareal Selección Colombia Sub 20
Foto: fcfseleccioncol

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
