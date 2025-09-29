Colombia vs. Arabia Saudita HOY: EN VIVO, online y gratis el Mundial Sub-20

Día de fútbol gracias a que la Selección Colombia HOY debuta en el Mundial Sub-20 de la FIFA frente a Arabia Saudita, que será la oportunidad ideal para que el equipo comience con pie derecho su camino en este importante torneo internacional.

El cuadro cafetero comparte grupo al lado de Nigeria y Noruega, por lo tanto, será determinante comenzar este lunes, 29 de septiembre, con una victoria en este certamen no solo para aspirar a la próxima ronda, sino para perfilare como de las selecciona a seguir en esta edición 2025.



¿A qué hora juega la Selección Colombia HOY vs. Arabia Saudita? Aquí puede verlo gratis

El estadio Fiscal de Talca en territorio chileno será el que reciba desde las 6:00 de la tarde este lunes, 29 de septiembre de 2025, el Mundial Sub-20 y este duelo entre la Selección Colombia vs. Arabia Saudita.

Por fortuna, los hinchas de la ‘tricolor’ podrán disfrutar de este compromiso totalmente gratis, online y EN VIVO desde su celular gracias al equipo de Blog Deportivo, que arrancará transmisión desde las 6:45 de la tarde con toda la cubertura de este importante evento.

Otras opciones que tendrá el hincha de la ‘tricolor’, será vía streaming y tv a través de los siguientes canales:



Ditu: la aplicación de streaming de Caracol Televisión.

la aplicación de streaming de Caracol Televisión. Gol Caracol: por la señal EN VIVO de Caracol Televisión.

Posibles alineaciones de Selección Colombia vs. Arabia Saudita HOY

Colombia: Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, Kener González, Jordan Barrera; Óscar Perea, Neyser Villarreal y Emilio Aristizabal.



Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, Kener González, Jordan Barrera; Óscar Perea, Neyser Villarreal y Emilio Aristizabal. Arabia Saudita: Hamed Yousef; Nawaf Alghulaymish, Mohammed Barnawi, Saud Harun, Awad Aman; Rakan Alghamdi, Bassam Hazazi, Al Shamrani Farhah; Ziyad Alghamdi, Saad Haqawi y Haji.

Colombia HOY vs. Arabia Sub 20 // Foto: AFP

Convocatoria Selección Colombia Sub-20