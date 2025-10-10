En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Los partidos de la Selección Colombia de mayores y Sub-20 los podrá ver en Ditu

Los partidos de la Selección Colombia de mayores y Sub-20 los podrá ver en Ditu

Los compromisos amistosos y de cuartos de final del Mundial Sub-20 se podrán ver gratis desde la comodidad de su casa gracias a la aplicación de Caracol Tv.

DituLogotipoRespaldoBlanco (7).jpg
Ditu en Colombia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

Este sábado, 11 de octubre, será un día lleno de fútbol con la Selección Colombia. Por eso, el legado de Gol Caracol se vive también en Ditu, con la emoción intacta y la posibilidad de disfrutar cada encuentro desde cualquier dispositivo.

La pasión por el fútbol colombiano no se detiene y este sábado los hinchas tendrán doble cita con la Selección, en una jornada que promete emociones de principio a fin. Gracias a Ditu, la plataforma de streaming de Caracol Televisión, los fanáticos podrán disfrutar ambos partidos en un solo lugar.

Selección Colombia en el Mundial Sub 20 enfrenta a Noruega, Arabia y Nigeria
Selección Colombia en el Mundial Sub 20 enfrenta a Noruega, Arabia y Nigeria
Foto: AFP

A las 3:00 de la tarde, la Selección Colombia Sub-20 buscará su paso a la semifinal frente a España, un encuentro decisivo para seguir haciendo historia con la nueva generación del fútbol nacional.

Y a las 8:00 de la noche, la Selección de Mayores medirá su nivel ante México en un duelo amistoso internacional, ideal para cerrar el sábado con fútbol, goles y la emoción de siempre.

Con Ditu, los colombianos podrán vivir esta jornada desde cualquier lugar, con la calidad y cercanía que han caracterizado a Gol Caracol, ahora más accesible y conectada que nunca.

También le puede interesar

  1. Mundial Sub 20 2025
    Mundial Sub 20 2025
    Foto: Comnebol
    Fútbol

    Las cinco estrellas que iluminan el Mundial Sub-20 y van por el título de crack

  2. Selección Colombia Sub-20.jpg
    Selección Colombia Sub-20 //
    Foto: AFP
    Fútbol

    Día, hora y rival de la Selección Colombia en cuartos de final del Mundial Sub-20

  3. Néiser Villarreal.jpg
    Néiser Villarreal //
    Foto: AFP.
    Fútbol

    Golazo de Néiser Villarreal para acercar a Colombia a cuartos del Mundial Sub-20

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Selección Colombia

ditu

Caracol TV

Publicidad

Publicidad

Publicidad