Los partidos de la Selección Colombia de mayores y Sub-20 los podrá ver en Ditu

Este sábado, 11 de octubre, será un día lleno de fútbol con la Selección Colombia. Por eso, el legado de Gol Caracol se vive también en Ditu, con la emoción intacta y la posibilidad de disfrutar cada encuentro desde cualquier dispositivo.

La pasión por el fútbol colombiano no se detiene y este sábado los hinchas tendrán doble cita con la Selección, en una jornada que promete emociones de principio a fin. Gracias a Ditu, la plataforma de streaming de Caracol Televisión, los fanáticos podrán disfrutar ambos partidos en un solo lugar.

Selección Colombia en el Mundial Sub 20 enfrenta a Noruega, Arabia y Nigeria Foto: AFP

A las 3:00 de la tarde, la Selección Colombia Sub-20 buscará su paso a la semifinal frente a España, un encuentro decisivo para seguir haciendo historia con la nueva generación del fútbol nacional.

Y a las 8:00 de la noche, la Selección de Mayores medirá su nivel ante México en un duelo amistoso internacional, ideal para cerrar el sábado con fútbol, goles y la emoción de siempre.



Con Ditu, los colombianos podrán vivir esta jornada desde cualquier lugar, con la calidad y cercanía que han caracterizado a Gol Caracol, ahora más accesible y conectada que nunca.