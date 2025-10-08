Golazo de Néiser Villarreal para acercar a Colombia a cuartos del Mundial Sub-20

Cuando empezaba a preocuparse Colombia porque no encontraba el camino del gol, apareció Néiser Villarreal para darle un respiro a la tricolor en el partido de octavos de final del Mundial Sub-20 contra Sudáfrica.
Video del gol de Ney Villarreal
En el minuto 63, aprovechó el desvió del balón dentro del área para acomodarse e impactar la pelota con su pierna derecha para así anotar el 2-1 parcial. El atacante celebró a rabiar su anotación, la primera en este Mundial Sub-20, pues el gol le había sido esquivo durante la fase de grupos de la competencia que se desarrolla en territorio chileno.
Gol de Neyser Villarreal. 2x1 Colombia vs Africa do Sul U-20.Belissima finalizacao de direita. Colocou a bola onde quis.Ultimo jogo deu uma assistencia e nesse faz um gol crucial pra provavelmente, classificar a Colombia.Tem me animado!pic.twitter.com/vx8vn0zlzJ
— marcos (@mxrcs_p) October 8, 2025