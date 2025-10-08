Golazo de Néiser Villarreal para acercar a Colombia a cuartos del Mundial Sub-20

Cuando empezaba a preocuparse Colombia porque no encontraba el camino del gol, apareció Néiser Villarreal para darle un respiro a la tricolor en el partido de octavos de final del Mundial Sub-20 contra Sudáfrica.



Video del gol de Ney Villarreal

En el minuto 63, aprovechó el desvió del balón dentro del área para acomodarse e impactar la pelota con su pierna derecha para así anotar el 2-1 parcial. El atacante celebró a rabiar su anotación, la primera en este Mundial Sub-20, pues el gol le había sido esquivo durante la fase de grupos de la competencia que se desarrolla en territorio chileno.