Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Golazo de Néiser Villarreal para acercar a Colombia a cuartos del Mundial Sub-20

Golazo de Néiser Villarreal para acercar a Colombia a cuartos del Mundial Sub-20

El atacante colombiano por fin acabó con la sequía que venía acumulando en la competencia juvenil, pues no había podido anotar.

Néiser Villarreal.jpg
Néiser Villarreal //
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

Cuando empezaba a preocuparse Colombia porque no encontraba el camino del gol, apareció Néiser Villarreal para darle un respiro a la tricolor en el partido de octavos de final del Mundial Sub-20 contra Sudáfrica.

Video del gol de Ney Villarreal

En el minuto 63, aprovechó el desvió del balón dentro del área para acomodarse e impactar la pelota con su pierna derecha para así anotar el 2-1 parcial. El atacante celebró a rabiar su anotación, la primera en este Mundial Sub-20, pues el gol le había sido esquivo durante la fase de grupos de la competencia que se desarrolla en territorio chileno.

