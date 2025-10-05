Colombia vs. Nigeria HOY: EN VIVO, siga gratis el Mundial Sub-20

Este domingo, 5 de octubre, la Selección Colombia Sub-20 se enfrentará a Nigeria en la última jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-20. El encuentro se disputará en el estadio Fiscal de Talca, Chile, a partir de las 6:00 p. m. (hora colombiana), y podrá seguirse EN VIVO y gratis a través del equipo deportivo de Blu Radio.



Colombia vs. Nigeria: siga el partido EN VIVO

El combinado dirigido por el técnico colombiano llega al duelo empatado en puntos (4) con Noruega, ambos prácticamente clasificados a los octavos de final, pero con la necesidad de ganar para asegurar el primer puesto del Grupo F. Terminar líderes les permitiría, en principio, enfrentar a un rival menos exigente en la siguiente fase.

Nigeria, por su parte, buscará sumar su segunda victoria en el certamen y desplazar a los cafeteros de la cima, siempre y cuando los nórdicos empaten o pierdan ante Arabia Saudita. Los africanos han mostrado buen fútbol durante el torneo, aunque con dificultades para concretar sus opciones de gol.

Arabia Saudita, sin puntos hasta ahora, intentará despedirse con una victoria para no irse con el casillero en blanco.



El peor escenario para Colombia sería perder ante Nigeria y que Noruega gane o empate frente a los saudíes, lo que relegaría a los cafeteros al tercer puesto. Colombia se juega el cupo a octavos del Mundial Sub-20.

