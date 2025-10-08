Día, hora y rival de la Selección Colombia en cuartos de final del Mundial Sub-20

Imponente y fuerte se vio a la Selección Colombia este miércoles, 8 de octubre, en su victoria 3-1 sobre Sudáfrica en los octavos de final del Mundial Su-20. Ahora, la tricolor ya piensa en la ronda de cuartos de final en donde enfrentará a España, un rival de alto calibre.

La confianza caerá sobre Néiser Villarreal, Canchimbo y Oscar Perea para superar la fuerte defensa española comandada por Andrés Cuenca e Izan Merino, al igual que el letal ataque de Pablo García, Jan Virgili e Iker Bravo, delantero del cual el Real Madrid comienza a darle seguimiento con posibilidades de sumarse a los planes de Xabi Alonso.

Por ende, será un dura prueba para la 'tricolor' si su objetivo es alcanzar la Copa del Mundo en territorio chileno, en donde tendrá que salir con todo lo mejor de sí misma.

Selección Colombia, clasificados a Cuartos de Final del Mundial Sub 20 Foto: X; @FCFSeleccionCol

¿Cuándo juega la Selección Colombia Sub-20?

La Selección Colombia sub-20 jugará el mismo día de la mayores, es decir, el próximo sábado, 11 de septiembre, cuando enfrente a España en los cuartos de final. El duelo se encuentra programado para las 3:00 de la tarde y se disputará en el estadio Fiscal de Talca.



¿Dónde ver el duelo Colombia vs. España por el Mundial Sub-20?

Por fortuna, los hinchas de la ‘tricolor’ podrán disfrutar de este duelo totalmente gratis y solo necesitarán de acceso a internet a su celular. A través del canal de YouTube de Blu Radio, los aficionados seguirán con el equipo de Blog Deportivo las emociones de este duelo.



Asimismo, también habrá otras dos alternativas para que los hinchas puedan disfrutar de este importante duelo de cuartos de final del Mundial Sub-20, las cuales son:



TV: el equipo de Gol Caracol, a través de Caracol Televisión, tendrá las emociones de este compromiso.

el equipo de Gol Caracol, a través de Caracol Televisión, tendrá las emociones de este compromiso. Streaming: a través de Ditu, también de Caracol Televisión, los hinchas de la ‘tricolor’ podrán encontrar las emociones de este duelo.