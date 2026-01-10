Santander blinda sus carreteras con más de 5 mil uniformados en el puente de Reyes

Con el objetivo de garantizar la seguridad de viajeros y turistas durante el puente festivo de Reyes, las autoridades de Santander desplegaron un amplio dispositivo que incluye a más de 5.000 uniformados de la Policía Nacional y el Ejército, quienes hacen presencia en los principales corredores viales y municipios del departamento.

El plan contempla la instalación de 11 puestos de control, el despliegue de más de 150 uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte y el apoyo del Ejército Nacional en carreteras y corregimientos estratégicos, con el fin de prevenir accidentes y atender de manera oportuna cualquier emergencia.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, explicó que este operativo responde a la alta movilidad que se espera en la región, estimada en más de 220 mil vehículos durante el fin de semana.

Durante este puente festivo, 12 municipios celebran ferias y fiestas, entre ellos Málaga, Zapatoca, Gámbita y Encino, considerados destinos de alta afluencia turística en esta temporada. En total, se desarrollan 18 festividades, dos eventos deportivos y dos festivales de río.



Más de 1.200 uniformados estarán encargados de la seguridad de estas actividades, con el apoyo de unidades especializadas de inteligencia, investigación criminal, vigilancia, turismo, infancia y adolescencia, patrulla púrpura y Policía Comunitaria, quienes velarán por la convivencia y la prevención de delitos en municipios como Barichara, Curití, Simacota, Guadalupe, Albania, Sucre, Barbosa, Guaca, Vélez, Rionegro, Landázuri, San Vicente, Zapatoca, Vetas, Charta, Charalá, entre otros.

La Seccional de Tránsito y Transporte mantiene presencia permanente en 11 áreas de prevención y control, ubicadas en los cinco corredores viales más importantes del departamento, con más de 100 uniformados encargados de verificar documentación, realizar controles de velocidad y pruebas de embriaguez.

Además, se activaron patrullas de reacción para atender de manera inmediata cualquier incidente durante el Plan Éxodo y Retorno.

El coronel Arévalo hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito:

“No exceder los límites de velocidad, respetar las señales de tránsito y evitar divulgar información de su destino en redes sociales. Ante cualquier llamada sospechosa, no caiga en engaños”.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad de los santandereanos e invitó a reportar cualquier situación que afecte la tranquilidad a través de las líneas 123, #767 DITRA, 165 del GAULA, 141 del ICBF y la línea contra el crimen 314 358 7212, con absoluta reserva.