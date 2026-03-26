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Asesinan a patrullero de la Policía en San Andrés, Santander: fue atacado frente a su hijo

Autoridades de Santander investigan el caso. En la zona opera el ELN y bandas criminales asociadas en microtráfico en la Provincia de García Rovira.

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