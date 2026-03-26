Asesinan a patrullero de la Policía en San Andrés, Santander: fue atacado frente a su hijo

Un nuevo hecho de violencia enluta a la Policía Nacional en el departamento de Santander, tras el asesinato del patrullero Oswaldo Orduz Pérez, ocurrido en zona rural del municipio de San Andrés.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Policía, el crimen se registró en la vía que conduce de San Andrés a Málaga. El uniformado, adscrito a la Estación de Policía de Capitanejo, se encontraba de vacaciones y se movilizaba en motocicleta en compañía de un menor de cuatro años, quien resultó ileso.

Inicialmente, el caso fue reportado como un posible accidente de tránsito. Sin embargo, al llegar al lugar, las autoridades evidenciaron que el patrullero presentaba heridas ocasionadas con arma de fuego, confirmando que se trató de un ataque armado por hombres desconocidos.

#Atención Asesinado por hombres armados un policía en San Andrés, Santander. El patrullero Oswaldo Orduz Pérez, se encontraba de vacaciones en ese municipio cuando fue atacado a tiros frente a su hijo quien resultó ileso #VocesySonidos pic.twitter.com/Munh8i8J8z — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 26, 2026

La Policía Nacional rechazó de manera contundente este hecho, calificándolo como un acto criminal que no solo enluta a una familia, sino que constituye una agresión directa contra la institución y el país.



Además, se confirmó que el uniformado se encontraba en periodo de vacaciones al momento del ataque, lo que ha generado aún más indignación en la opinión pública. Tras lo ocurrido, se activaron de inmediato todas las capacidades operativas e investigativas, logrando avances en la identificación de los responsables.

Las autoridades hicieron un llamado a los implicados para que se entreguen voluntariamente y respondan ante la justicia.“Este hecho no quedará en la impunidad. Vamos tras los responsables”, señaló la institución, que dispuso un equipo especial para esclarecer el crimen y materializar capturas en el menor tiempo posible.

¡𝗥𝗘𝗖𝗛𝗔𝗭𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗔𝗖𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗖𝗥𝗨𝗘𝗟𝗗𝗔𝗗 𝗤𝗨𝗘 𝗦𝗘𝗚𝗢́ 𝗟𝗔 𝗩𝗜𝗗𝗔 𝗗𝗘 𝗨𝗡 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗖𝗜́𝗔!



Con profundo dolor e indignación rechazo el vil homicidio de nuestro patrullero Hervin Oswaldo Orduz Pérez en zona rural de San Andrés, Santander.



Fue asesinado… pic.twitter.com/e2K1vUwB3H — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 26, 2026

La Policía invitó a la comunidad a suministrar información que permita avanzar en la investigación a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 314 358 7212, garantizando absoluta reserva.

Publicidad

Finalmente, la institución expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares, compañeros y amigos del patrullero Oswaldo Orduz Pérez, reiterando su compromiso de continuar enfrentando el crimen y trabajando por la seguridad de los colombianos.

Este homicidio se suma a la preocupante situación de orden público que atraviesa el departamento, donde recientemente se han reportado hechos de violencia en distintas zonas, aumentando la alerta de las autoridades.