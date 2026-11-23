Un nuevo hecho de violencia se registró en Bucaramanga. Un joven de 19 años fue asesinado con arma de fuego y un adolescente de 15 años resultó herido durante un ataque sicarial ocurrido en la carrera 9 con calle 34, en el sector de La Joya.

La víctima fue identificada como Jhosman Gil Ascencio, quien trabajaba como domiciliario. Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, recibió dos impactos de bala en la espalda que le causaron la muerte en el lugar. Según las autoridades, no registraba anotaciones judiciales.

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En el mismo ataque resultó herido un adolescente de 15 años, estudiante de décimo grado y quien también trabajaba como mesero en la Mesa de Los Santos. El menor recibió un disparo en el hombro izquierdo y fue trasladado al Hospital Universitario de Santander para recibir atención médica.

De acuerdo con el relato entregado a las autoridades por el adolescente, los tres jóvenes se movilizaban en una motocicleta cuando fueron interceptados por varias personas que inicialmente los persiguieron con cuchillos y machetes. En medio de la situación, tomaron diferentes vías para intentar escapar.



Un ataque sicarial en la carrera 9 con calle 34, en Bucaramanga, dejó un joven de 19 años muerto y otra persona herida. La Policía investiga el hecho y no descarta que se trate de un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al microtráfico #MañanasBlu pic.twitter.com/AymzWKwUcd — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 23, 2026

Sin embargo, cuando transitaban nuevamente por la carrera novena, en sentido sur-norte, un taxi se les acercó y desde el vehículo les dispararon en repetidas ocasiones. Tras el ataque, los ocupantes de la motocicleta cayeron al suelo. El joven de 19 años murió debido a la gravedad de las heridas, mientras que el adolescente logró llegar hasta el CAI La Joya, donde recibió ayuda los policías y fue trasladado al centro asistencial.

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La Policía adelanta las investigaciones para establecer quiénes participaron en el homicidio y cuáles fueron los motivos del ataque. Entre las hipótesis que se analizan está un posible ajuste de cuentas entre estructuras delincuenciales dedicadas al microtráfico.