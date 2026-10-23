Duro golpe a las redes de microtráfico en Santander: siete capturados a prisión

Siete presuntos integrantes de los grupos de delincuencia común organizada conocidos como ‘Los Indios’ y ‘Los Necios’ fueron enviados a la cárcel, tras las audiencias concentradas realizadas luego de dos operaciones contra el tráfico de estupefacientes en las provincias de García Rovira y Vélez, en Santander.

De acuerdo con el reporte de la Policía de Santander, cinco de los capturados pertenecerían a ‘Los Indios’, estructura que operaba en el municipio de Málaga, donde presuntamente distribuía drogas mediante domicilios en el área urbana.

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La institución señaló que, durante seis diligencias de allanamiento y registro, se hicieron efectivas las cinco capturas por orden judicial. En los procedimientos fueron incautadas más de 92 dosis de marihuana, cinco teléfonos celulares y elementos utilizados para la dosificación de sustancias estupefacientes.

Según las autoridades, esta estructura habría generado rentas criminales cercanas a los 15 millones de pesos mensuales a través de la comercialización de drogas.



En otra operación, desarrollada en los municipios de Barbosa, Güepsa y Vélez, en la provincia de Vélez, fueron capturados en flagrancia dos presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Necios’.

La Policía indicó que esta organización se dedicaría a la distribución de estupefacientes tanto en zonas urbanas como rurales.

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Durante tres diligencias de allanamiento y registro, las autoridades incautaron más de 1.500 gramos de marihuana, más de 420 gramos de base de cocaína, cuatro teléfonos celulares, elementos para la dosificación de drogas y dinero en efectivo que, según la institución, sería producto de la comercialización ilegal.

La Policía aseguró que las dos operaciones permitieron afectar las actividades de estas estructuras, señaladas de participar en el tráfico local de estupefacientes en las dos provincias santandereanas.

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El balance entregado por la institución también incluye otros dos procedimientos contra el microtráfico durante la semana.

En Barbosa fue capturado alias ‘Pícoro’, de 34 años, señalado de presuntamente distribuir sustancias estupefacientes en esa jurisdicción. Según el reporte oficial, durante el procedimiento le fueron incautadas varias dosis que, al parecer, estaban listas para su comercialización en parques y entornos escolares.

Por otra parte, en el barrio 20 de Julio de Sabana de Torres, los uniformados capturaron en flagrancia a alias ‘El Diablo’, quien presuntamente pretendía comercializar dosis de cocaína.

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Ambos casos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con los elementos materiales probatorios incautados.

La Policía de Santander informó que, durante octubre, han sido capturadas 17 personas por el delito de tráfico de estupefacientes. En el mismo periodo, la institución reportó la incautación de más de 1.320 gramos de sustancias estupefacientes y ocho armas de fuego.

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El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, señaló que continuarán los operativos coordinados con el Ejército Nacional y las autoridades judiciales para combatir la distribución de drogas en el departamento.