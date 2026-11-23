Falleció Alberto Montoya Puyana, el arquitecto que marcó la política y educación en Santander. Construyó buena parte de su trayectoria entre la arquitectura, el servicio público y la educación superior.

Fue el primer alcalde de Bucaramanga elegido por voto popular, gobernador de Santander y rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), cargos desde los que dejó una huella en la historia institucional del departamento.

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Su vida pública estuvo ligada a las transformaciones de Bucaramanga y al desarrollo de Santander, donde se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la política y la dirigencia regional.

Su nombre quedó asociado a tres escenarios fundamentales para la región: la administración pública, la dirigencia empresarial y la formación universitaria.



Nacido en Bucaramanga el 20 de enero de 1944, Montoya Puyana estudió en el Colegio San Pedro Claver y, posteriormente, se trasladó a Bogotá para formarse como arquitecto en la Pontificia Universidad Javeriana. También realizó una especialización en Finanzas en la Universidad de los Andes.

Su llegada a la administración pública ocurrió en 1974, cuando fue designado secretario de Obras Públicas de Bucaramanga.

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Posteriormente, ocupó la Gobernación de Santander durante el gobierno del presidente Alfonso López Michelsen, hasta agosto de 1978.

Amanece hoy con la triste noticia del fallecimiento del doctor Alberto Montoya Puyana en Bucaramanga, el mejor alcalde del país, en su época, el senador y el patriota transparente, el rector universitario, el noble amigo. A su señora esposa y a toda la familia nuestra solidaridad… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 23, 2026

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Uno de los capítulos más importantes de su carrera política llegó en 1988, cuando se convirtió en el primer alcalde de Bucaramanga elegido por voto popular.

Durante su administración impulsó proyectos relacionados con el desarrollo urbano y la infraestructura de la ciudad. Entre los hitos asociados a su gestión se encuentra la creación de Centroabastos, que se consolidó como uno de los principales centros de abastecimiento agroalimentario del oriente colombiano.

Su trayectoria también trascendió el ámbito regional. Fue senador de la República, presidente de Granahorrar, presidente de la Financiera Eléctrica Nacional (FEN) y director del Instituto de Fomento Industrial (IFI). Además, participó en la creación de Prosantander, organización desde la que promovió iniciativas para el desarrollo económico y social del departamento.

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Su legado en la educación superior

Pero si hubo un escenario en el que Montoya Puyana dejó una huella prolongada fue en la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

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Asumió por primera vez la rectoría en enero de 1979 y permaneció hasta 1988. Posteriormente, regresó a la dirección de la institución en diciembre de 2006 y estuvo al frente de la universidad hasta 2018.

Durante sus periodos de gestión acompañó el crecimiento académico, institucional y de infraestructura de la Unab. En 2017, la universidad obtuvo la renovación de su Acreditación Institucional de Alta Calidad por seis años, uno de los reconocimientos importantes de esa etapa.

En una entrevista concedida a El Espectador en abril de 2021, dentro de la serie Historias de Vida, habló sobre su vocación de servicio y la satisfacción que le producía haber contribuido al desarrollo de su ciudad.

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También recordó que su formación como arquitecto le permitió participar en el diseño de la sede principal de la Unab, ubicada en el sector de Terrazas, en Bucaramanga.

Su trayectoria recibió diferentes reconocimientos. En diciembre de 2018, la Alcaldía de Bucaramanga le otorgó la Orden de Bucaramanga en la categoría Gran Cruz Extraordinaria, en reconocimiento a sus aportes al servicio público y a la educación.

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Incluso, en sus últimos años mantuvo presencia en las discusiones sobre el futuro de la ciudad. En febrero de 2023 cuestionó públicamente la gestión del entonces alcalde Juan Carlos Cárdenas y expresó su preocupación por los problemas de movilidad y el desarrollo urbano de Bucaramanga.

En julio de 2025, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, regional Santander, le rindió un homenaje por su trayectoria profesional y sus aportes a la arquitectura y el urbanismo.

La historia de Alberto Montoya Puyana fue la de un arquitecto que llegó a ocupar algunos de los cargos más importantes de Santander y que transitó durante décadas entre la política, la empresa y la educación.