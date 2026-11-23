La comunidad educativa del colegio Camilo Torres Restrepo de Barrancabermeja expresó su profundo dolor y rechazo tras el asesinato de dos de sus estudiantes, de 16 años, quienes fueron víctimas de un ataque sicarial durante el fin de semana en el distrito.

A través de un comunicado, el rector de la institución, Antonio Francisco Gómez Martínez, manifestó la consternación que vive la familia Camilista por la muerte de los adolescentes y envió un mensaje de solidaridad a sus padres, familiares, amigos, compañeros y docentes.

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En el pronunciamiento, el colegio señaló que “las vidas, los sueños, las sonrisas y los recuerdos de los dos jóvenes permanecerán en la memoria de quienes compartieron con ellos su proceso educativo. Además, expresó sus condolencias y pidió fortaleza para sus seres queridos ante esta pérdida”.

Los dos estudiantes fueron asesinados cuando se movilizaban en una motocicleta por la calle 43 del barrio Rabo Largo, en la comuna Siete. Según la información conocida, fueron interceptados por dos hombres que se desplazaban en otra motocicleta, quienes les dispararon en repetidas ocasiones y huyeron del lugar.

Este doble homicidio hizo parte de una jornada violenta que dejó cuatro personas asesinadas durante el fin de semana en Barrancabermeja.



Ante estos hechos, la Alcaldía convocó un Consejo Extraordinario de Seguridad, en el que, junto con la Gobernación de Santander, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar, ubicar, capturar y judicializar a los responsables de los ataques armados.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Barrancabermeja, Jefferson Garzón, invitó a los ciudadanos a suministrar información que permita avanzar en las investigaciones y aseguró que se garantizará la reserva de quienes colaboren.

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“Invitamos a toda la comunidad del distrito a que, si tiene información que nos permita identificar y judicializar a los responsables de estos actos, nos informen. Sus nombres estarán en completa reserva. La Alcaldía distrital y la Fuerza Pública tenemos un compromiso muy fuerte con la seguridad en nuestro distrito”, indicó.

Entre las medidas anunciadas está el fortalecimiento de los patrullajes mixtos, la instalación de puestos de control móviles y fijos, los planes de registro, las caravanas de seguridad y las operaciones de inteligencia focalizadas en las siete comunas, los corregimientos y la zona de ribera.