La construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Río de Oro, un proyecto clave para reducir la contaminación del río de Oro y avanzar en el saneamiento ambiental del área metropolitana de Bucaramanga, tiene disponibles $1,3 billones del Gobierno Nacional.

Sin embargo, su ejecución depende de que se resuelvan dos dificultades relacionadas con el terreno invadido y la infraestructura necesaria para iniciar las obras.

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Así lo confirmó la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Mónica Saldarriaga, quien explicó que el predio donde está prevista la construcción de la planta, en jurisdicción de Girón, se encuentra ocupado y debe ser desalojado. Esta gestión está a cargo de las autoridades correspondientes, con la intervención del Ministerio de Ambiente y la administración municipal.

A esto se suma un compromiso para la Alcaldía de Bucaramanga que es la construcción de un puente que permita el ingreso de maquinaria y materiales al lugar donde se levantará la infraestructura, debido a que actualmente no existe una conexión para facilitar el acceso de los equipos de construcción. Además, la funcionaria señaló que también se debe adelantar un proceso de desalojo en un sector de la margen que corresponde a Bucaramanga.



La viceministra insistió en que el Gobierno Nacional ya tiene dispuestos los recursos para sacar adelante el proyecto, por lo que ahora es necesario que las administraciones municipales coordinen y resuelvan estos pendientes técnicos y operativos.

La PTAR de Río de Oro tendrá capacidad para tratar 2.000 litros de aguas residuales por segundo. Su puesta en funcionamiento permitirá tratar las aguas negras que actualmente llegan directamente al río de Oro y devolverlas en mejores condiciones, reduciendo el impacto ambiental sobre esta fuente hídrica.

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“Hoy se están vertiendo las aguas negras directamente al río. Es como si todas las aguas de los sanitarios, los lavamanos y las trapeadoras fueran directamente a los ríos. Después de tener este proyecto en marcha, las aguas se devuelven limpias al río”, explicó Saldarriaga.

La funcionaria calificó la planta como uno de los proyectos prioritarios para el Gobierno Nacional en materia de saneamiento básico y reiteró que su avance está sujeto a que los alcaldes de Girón y Bucaramanga cumplan con las responsabilidades que les corresponden para hacer posible el inicio de la construcción.