Las denuncias por presuntas irregularidades en la contratación de recursos públicos a través de fondos mixtos en Colombia reabren el debate sobre los controles, la transparencia y los alcances de estas entidades, luego de cuestionamientos por contratos con alcaldías y gobernaciones.

El senador Gustavo Moreno pidió revisar el funcionamiento de estos mecanismos tras el caso de Barrancabermeja, donde más de $119.000 millones en regalías habrían sido gestionados a través del fondo mixto de contratación conocido como Foncolombia, por presuntos incumplimientos de las normas que rigen la adjudicación de contratos.

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Moreno considera que estos hechos deben ser analizados a través de un proyecto de ley que permita determinar el alcance de los fondos mixtos, sus facultades y los mecanismos de vigilancia, ante los diferentes casos de presuntas irregularidades y corrupción denunciados en el país con recursos públicos.

Alcalde de Barrancabermeja se defiende de denuncia del presidente: “Por hacer obras” #VocesySonidos https://t.co/8wEFt6eCko — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 19, 2026

Por su parte, Rodrigo Fernández, experto en contratación y expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, cuestionó el modelo de contratación de los fondos mixtos, al advertir que algunos operarían con mecanismos que restringen la competencia.



Según Fernández, los manuales de contratación y la figura de los bancos de oferentes o aliados estratégicos pueden limitar la participación de proponentes, permitiendo que desde el inicio se conozca quiénes competirán por los contratos. Aseguró que, en algunos procesos, los oferentes terminan siendo descartados por requisitos o documentos y la adjudicación queda prácticamente definida.

El experto señaló que estas prácticas, según sus investigaciones sobre cerca de 200 procesos, estarían documentadas y respaldó la solicitud presentada por Abelardo De La Espriella ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que se investiguen posibles acuerdos que estarían restringiendo la competencia.

Muy pertinente que presidente @ABDELAESPRIELLA haya radicado solicitud ante @sicsuper para que identifique posibles acuerdos para impedir la competencia. En efecto, tal como lo demostramos después de estudiar 200 procesos convocados x CONTRATADEROS xa escribir el artículo..Sigue pic.twitter.com/fIpxBwtCdW — Rodrigo Fernandez (@IngjrRodrigo) November 19, 2026

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Cuestionamientos de la Procuraduría

A estas alertas se suman cuestionamientos de la Procuraduría General de la Nación al fondo mixto Foncolombia, por presuntamente desconocer principios de publicidad en la contratación y la utilización de pliegos tipo, por lo que se pidió cumplir las normas que rigen los procesos contractuales.

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Además, la Superintendencia de Industria y Comercio priorizó una denuncia por posibles prácticas restrictivas de la competencia en siete procesos de contratación adelantados por el Fondo Mixto para el Desarrollo Integral y la Gestión Social de Colombia (Foncolombia), con recursos públicos destinados a proyectos de infraestructura en Barrancabermeja.

La denuncia, recibida por la entidad este 19 de noviembre, será evaluada por la Delegatura para la Protección de la Competencia y compromete procesos contractuales cuyo valor se aproxima a los $120.000 millones, relacionados con obras viales, infraestructura educativa, granjas solares e interventorías.

Alcalde de Barrancabermeja rechaza acusación de corrupción del presidente De La Espriella #MañanasBlu https://t.co/julzHHyWJk — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 19, 2026

El debate apunta ahora a establecer si el modelo de fondos mixtos requiere mayores controles, reglas claras de contratación y vigilancia sobre el manejo de recursos públicos, especialmente regalías, para evitar posibles escenarios de corrupción y direccionamiento de contratos.|