Dos establecimientos comerciales fueron atacados a disparos y con bombas incendiarias en el sector de Pozo Siete, en Barrancabermeja. Los hechos, que habrían estarían relacionados con posibles extorsiones, dejaron afectaciones en las fachadas de los negocios y encendieron las alertas de las autoridades.

La Alcaldía Distrital anunció una recompensa de hasta $15 millones para quienes suministren información que permita identificar, ubicar, capturar y judicializar a los responsables de estos ataques.

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La Policía Nacional desplegó toda su capacidad investigativa y operativa para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de esta acción violenta.

Dos establecimientos comerciales fueron atacados a disparos y con bombas incendiarias en Barrancabermeja. La Alcaldía ofrece hasta $15 millones de recompensa para identificar y capturar a los responsables. La principal hipótesis apunta a posibles extorsiones #MañanasBlu pic.twitter.com/WOl1ObAmiX — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 20, 2026

“Le pedimos a la ciudadanía que, si tiene información de este caso, pueda suministrarla. Se le brindará la seguridad necesaria”, señaló Jefferson Garzón, secretario de Seguridad y Convivencia de Barrancabermeja, quien reiteró el llamado a denunciar y colaborar con las autoridades.

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Antes de este ataque armado en Barrancabermeja, las autoridades capturaron a cuatro presuntos integrante de la peligrosa banda criminal 'Los de la M', señalados por realizar extorsiones contra comerciantes de ese municipio de Santander.

Caen extorsionistas de ‘Los de la M’ en Barrancabermeja: amenazaban por chat #VocesySonidos https://t.co/ugIw6OcdAb — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 19, 2026

La Administración Distrital aseguró que esta recompensa busca avanzar en las investigaciones y fortalecer las acciones para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los barranqueños, en medio de la preocupación por hechos de violencia y presuntas intimidaciones extorsivas contra comerciantes de la ciudad.