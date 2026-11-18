A sus 14 años, Ana Lucía Meneses comienza una nueva etapa de su vida. Después de enfrentar durante más de una década una enfermedad que comprometió el funcionamiento de sus riñones, recibió un trasplante renal que le permitirá recuperar su calidad de vida y retomar actividades propias de su edad.

La adolescente, oriunda de Ocaña, Norte de Santander, se convirtió en la primera paciente pediátrica del Hospital Internacional de Colombia (HIC) Instituto Cardiovascular en recibir este procedimiento y en la paciente más joven trasplantada de riñón en Santander.

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Su historia comenzó cuando tenía apenas 18 meses, edad en la que fue diagnosticada con cistinosis nefropática, una enfermedad poco frecuente que provoca la acumulación de cristales de cistina en las células y afecta especialmente los riñones. Con el paso de los años, su condición avanzó hasta comprometer gravemente la función renal.

En junio de este año ingresó a la lista de espera para recibir un órgano. Tres meses después, su mamá, Claudia Milena Ortiz, recibió una llamada del HIC en la que le informaron sobre la posibilidad de un donante. Madre e hija viajaron desde Ocaña hasta Bucaramanga con la esperanza de que existiera compatibilidad.



Después de los exámenes médicos, se confirmó que el riñón era compatible y Ana Lucía fue llevada a cirugía. El procedimiento fue exitoso y el órgano comenzó a funcionar satisfactoriamente.

La madre de la adolescente recordó que, antes de recibir esta oportunidad, contemplaban la posibilidad de iniciar un tratamiento de diálisis, un proceso que le generaba preocupación por las implicaciones que tendría para la salud y la vida de su hija.

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Ahora, Ana Lucía tiene nuevos proyectos: compartir con sus amigos, disfrutar más tiempo con su familia y estudiar Medicina para ayudar a otros niños que atraviesan situaciones similares.

Un nuevo programa para niños con enfermedad renal

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El trasplante también representa un avance para la atención de pacientes pediátricos en Santander. Desde 2006, el HIC realiza trasplantes renales en adultos, pero ahora, con la puesta en marcha de su programa especializado, amplía esta alternativa de tratamiento a niños y adolescentes.

De acuerdo con las cifras entregadas por la institución, actualmente 92 pacientes esperan un trasplante de riñón en Santander. De ellos, cuatro son menores de edad, con edades entre los 11 y 17 años.

La implementación del programa requirió la preparación y articulación de especialistas en nefrología pediátrica, cirugía, anestesiología, cuidados intensivos, enfermería y coordinación de donación, entre otras áreas.

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La doctora Lida Esperanza Martínez Cáceres, nefróloga pediatra y líder del programa, explicó que uno de los objetivos es promover los trasplantes anticipados, es decir, realizarlos antes de que los pacientes necesiten iniciar diálisis, siempre que sus condiciones médicas lo permitan.

Con esta nueva capacidad, las familias de Santander tendrán una alternativa de atención en el departamento, sin necesidad de desplazarse a otras ciudades del país para acceder a este procedimiento.

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Señales de alerta de enfermedades renales

Los especialistas también hicieron un llamado a los padres de familia para prestar atención a posibles señales de enfermedades renales durante la infancia, debido a que algunas pueden avanzar sin presentar síntomas evidentes.

Entre las manifestaciones que requieren valoración médica están las infecciones urinarias recurrentes, la presencia de sangre o proteínas en la orina, la hinchazón del cuerpo, el crecimiento inadecuado y la presión arterial elevada.

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La nefróloga pediatra Pilar Amado recomendó mantener controles médicos periódicos, promover una alimentación baja en sal, incentivar la actividad física y evitar la automedicación como medidas para proteger la salud renal de los niños.

El trasplante de Ana Lucía fue posible gracias a una familia que, en medio del dolor por la pérdida de un ser querido, tomó la decisión de donar sus órganos. Un acto de solidaridad que hoy le permite a la adolescente tener una nueva oportunidad para cumplir sus sueños.