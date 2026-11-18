Este jueves 19 de noviembre, Bucaramanga tendrá restricciones viales por cuenta de las movilizaciones convocadas en el marco del paro nacional. Las concentraciones y marchas afectarán principalmente la movilidad en la Puerta del Sol, la carrera 27 y el centro de la ciudad.

De acuerdo con la programación de los organizadores, las primeras concentraciones están previstas para las 5:30 de la mañana en la Puerta del Sol, donde se realizarán dos bloqueos: uno sobre la autopista, en sentido norte-sur, frente al mural del Camino de las Hormigas, y otro en sentido sur-norte, en el desfogue que conecta con la carrera 27.

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Posteriormente, a las 9:00 de la mañana, está prevista otra concentración en la glorieta del Caballo de Bolívar. Desde este punto y desde la Puerta del Sol saldrán dos movilizaciones que avanzarán por ambas calzadas de la carrera 27 hasta llegar a la calle 36, donde se unirán para continuar su recorrido hacia la plaza cívica Luis Carlos Galán.

Ante las afectaciones previstas, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga recomendó a los conductores programar sus desplazamientos, evitar los corredores por donde avanzarán las manifestaciones y utilizar vías alternas.

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Estas son las vías alternas por las manifestaciones en Bucaramanga

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Para quienes se movilicen por la autopista en sentido sur-norte, se recomienda tomar el desvío desde el barrio Antonia Santos hacia la carrera 33 y continuar por el costado oriental de la ciudad.

Los conductores que se dirijan hacia la autopista desde la diagonal 15, en sentido sur, podrán tomar la vía a Girón, conectar por la calle 67 con el puente de Conucos y continuar por el sector de Cacique para acceder a la vía antigua o retomar la autopista.

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Para los desplazamientos entre el oriente y el occidente de Bucaramanga, otra alternativa será utilizar el puente de Conucos y la calle 67.

Quienes necesiten evitar la carrera 27 podrán movilizarse por las carreras 9, 33, 39 y 40, que operan en doble sentido. También estarán disponibles las carreras 18, 22, 24 y 28, en sentido norte-sur, y las carreras 21, 23 y 36, en sentido sur-norte.

En caso de cierres en la calle 36, los conductores que necesiten atravesar la ciudad entre oriente y occidente podrán utilizar la avenida Quebrada Seca y las calles 33, 34, 41 y 45, dependiendo del avance de las movilizaciones y las indicaciones de las autoridades.

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La Dirección de Tránsito de Bucaramanga informó que agentes de tránsito, en coordinación con la Policía Nacional, estarán desplegados en diferentes corredores para orientar a los conductores y regular la movilidad durante la jornada.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los reportes de tránsito, debido a que los cierres y desvíos podrían variar de acuerdo con el desarrollo de las manifestaciones.