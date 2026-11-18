La Universitaria Tecnológica de Santander (UTS) definió la terna de candidatos que participará en el proceso de elección del nuevo rector de la institución para el periodo 2027-2031. La selección fue realizada mediante votación por el Consejo Académico y dejó a tres aspirantes en la recta final.

Los candidatos son Orlando Orduz Corredor, Abigail Tello Ríos y Óscar Arnulfo Acosta Cárdenas, quienes ahora deberán presentar sus propuestas ante la comunidad académica antes de la designación del nuevo directivo.

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Orlando Orduz Corredor es contador público de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y actualmente se desempeña como vicerrector académico de la institución educativa. Actualmente estudian unas 22.000 personas en las diferentes sedes de Santander.

Por su parte, Abigail Tello Ríos es ingeniera de sistemas de la UNAB y docente de carrera de la institución. El tercer aspirante, Óscar Arnulfo Acosta Cárdenas, es ingeniero mecánico de la Universidad Industrial de Santander y también está vinculado como docente de las UTS, desde hace varios años.



El próximo viernes 20 de noviembre, a las 6:00 de la tarde, los tres candidatos participarán en un foro en el ágora Delfos del edificio Akros de las UTS, donde expondrán sus propuestas ante estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

Posteriormente, el 24 de noviembre, se realizará una consulta virtual entre estudiantes y docentes, habilitada desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.

🎙️ Este viernes, los aspirantes a la Rectoría de la UTS exponen sus propuestas ante la comunidad educativa. Asiste, escúchalos y forma tu propia opinión.



¡Participa del foro y haz parte del futuro de la UTS!#SomosUTS pic.twitter.com/U7Lcpw73Ur — Universitaria Tecnológica de Santander (@Unidades_UTS) November 17, 2026

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Las directivas de la institución aclararon que este ejercicio de participación es consultivo y sus resultados no son vinculantes para la designación del nuevo rector, por lo que la decisión final estará a cargo de las instancias competentes de la institución.

El proceso definirá quién asumirá la dirección de las UTS durante los próximos cuatro años, en reemplazo de la administración que termina su periodo a cargo del exrector Omar Lenguerke.