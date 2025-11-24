En vivo
Ministerio de Educación entrega reconocimientos a las UTS por su desempeño académico

Unidades Tecnológicas de Santander logra cuatro premios en la Noche de la Excelencia y reafirma su liderazgo en el sistema tecnológico, fue reconocida por su excelencia académica, sus resultados en Saber Pro y la acreditación en alta calidad.

