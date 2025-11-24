Ministerio de Educación entrega reconocimientos a las UTS por su desempeño académico

El Ministerio de Educación Nacional realizó este fin de semana la décima edición de la Noche de la Excelencia 2025, un encuentro que reconoció a las instituciones que lideran avances académicos y de equidad en las regiones del país. El evento, realizado en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá, reunió a rectores, docentes y directivos del sector educativo.

En esta ceremonia, las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) se posicionaron entre las instituciones más destacadas al recibir cuatro galardones, un hecho que ratifica su consolidación como referente de la educación tecnológica en Colombia.

Las UTS fuereconocida por el Ministerio en las categorías de Compromiso con la Excelencia Académica, Gestión sobresaliente en el Plan Integral de Cobertura (PIC 2024), Mejores resultados en las pruebas Saber Pro 2024,y Orden Francisco José de Caldas, por obtener la Acreditación Institucional en Alta Calidad.

El rector Omar Lengerke aseguró que estos reconocimientos son el resultado del trabajo articulado entre docentes, directivos y estudiantes.



“Son cuatro premios que reflejan el impacto territorial de nuestra institución, el avance en los planes de cobertura que permiten que la mayoría de estudiantes acceda a gratuidad, los buenos resultados en las pruebas Saber Pro y la consolidación de la acreditación en alta calidad. Este último, representado en la Orden Francisco José de Caldas, es el fruto de años de trabajo”, afirmó.

A comienzos de 2025, el Ministerio otorgó a las UTS la Acreditación Institucional en Alta Calidad, un reconocimiento que la convirtió en la única institución tecnológica del país con esta distinción dentro del Sistema de Educación Superior.

Con más de 28.200 estudiantes, las UTS continúan fortaleciendo su modelo académico por ciclos propedéuticos, lo que permite mayor acceso y movilidad educativa.