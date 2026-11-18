La Policía Metropolitana de Bucaramanga recibió 31 motocicletas nuevas por parte de la Alcaldía, como parte de la estrategia de fortalecimiento del parque automotor y de las capacidades de respuesta de la institución para atender las necesidades de seguridad en la ciudad.

Durante la entrega, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, señaló que con esta nueva dotación ya son más de 125 las motocicletas entregadas a la Policía durante su administración, con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad de los uniformados y facilitar los operativos de vigilancia y control en diferentes sectores.

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"Quiero informar a todos los bumangueses que entregamos más de 30 motocicletas para nuestra Policía Nacional. A la fecha hemos entregado más de 125 motos totalmente nuevas con el fin de que nuestra Policía Nacional y su parque automotor sea fortalecido", manifestó el mandatario.

Portilla indicó que la adquisición de estos vehículos hace parte de las inversiones realizadas con recursos provenientes de los impuestos de los ciudadanos. Además, anunció que la Administración avanza en la renovación de más de 200 cámaras de seguridad, que contarán con tecnología de reconocimiento facial y de placas para apoyar las labores de identificación y seguimiento.



"Este es el fruto de cada aporte, de cada impuesto. Cada vez que usted realiza un pago de sus impuestos lo vemos reflejado en pavimento, en obras, pero también en infraestructura para nuestra Policía Nacional, en seguridad, en orden, en control y en autoridad", expresó el alcalde.