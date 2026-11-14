Más de 1.400 uniformados blindan la seguridad en Santander durante el Puente Festivo

La Policía de Santander desplegará más de 1.400 uniformados durante el puente festivo de la Independencia de Cartagena para garantizar la tranquilidad y la movilidad de los ciudadanos en las principales vías, municipios y corregimientos donde se concentra el turismo, con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito, controlar el flujo vehicular y reducir el riesgo de delitos.

La Seccional de Tránsito y Transporte tendrá más de 100 uniformados en 11 áreas de prevención y control sobre los cinco corredores viales de mayor tráfico, donde verificará que la documentación esté en regla y hará controles de límites de velocidad y embriaguez, además de disponer patrullas para asistir cualquier incidente durante los planes éxodo y retorno.

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A ese despliegue se suman unidades de inteligencia, investigación, vigilancia, turismo, infancia y adolescencia, Patrulla Púrpura y Policía Comunitaria, que velarán por la seguridad y la sana convivencia en los 25 eventos programados.

Durante el puente regirá la restricción de carga para vehículos con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas el sábado, de 06:00 a. m. a 03:00 p. m., y el lunes festivo, de 09:00 a. m. a 11:00 p. m., en las vías Bucaramanga-Pamplona, Puente Nacional-San Gil-Bucaramanga y Bucaramanga-San Alberto.



El coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante del Departamento de Policía Santander, hizo un llamado a la ciudadanía a no exceder los límites de velocidad, respetar las normas de tránsito, no entregar información del destino en redes sociales y no caer en engaños si se recibe una llamada extraña.

La institución reiteró la invitación a acatar las indicaciones de las autoridades sobre las vías habilitadas y a disfrutar estas jornadas cívicas en un ambiente de sana convivencia. También pidió denunciar de manera oportuna cualquier hecho que afecte un viaje o la tranquilidad a través de la línea 123, el #767 de la DITRA, la línea 165 del GAULA, la línea 141 del ICBF o la línea contra el crimen 314 358 7212, con absoluta reserva.