Gobernador de Santander exigió al ELN, la liberación de la subteniente María Camila Pantoja

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, rechazó el video en el que aparece la subteniente María Camila Pantoja, secuestrada por el ELN en Arauca, y en el que se le observa llorando, con la voz entrecortada y pidiendo por su libertad. La grabación, que habría sido difundida como una prueba de supervivencia, generó un pronunciamiento del mandatario departamental, quien exigió al grupo armado su liberación inmediata.

Díaz cuestionó que el ELN utilice a la uniformada, quien permanece en poder de esa organización, para transmitir mensajes bajo amenazas y en condiciones de indefensión.

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“Nos deja varios mensajes. El primero, que el ELN, aprovechándose de la indefensión de una mujer, teniéndola secuestrada y amenazada, la obliga a decir cosas que claramente se nota que ella no quiere decir”, manifestó el gobernador.

El mandatario también pidió que este caso no sea olvidado por los colombianos y advirtió sobre la gravedad de los delitos contra la libertad de las personas.



“Los colombianos no podemos olvidar estos delitos abominables contra la libertad de las personas. Debemos tenerlo en cuenta. Estos delitos son imperdonables, no puede haber impunidad. Si nosotros generamos procesos de paz perdonando conductas como estas, se van a repetir”, señaló.

En su pronunciamiento, Juvenal Díaz calificó lo ocurrido como inaceptable y exigió al ELN que permita el regreso de la subteniente con sus seres queridos.

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“Exijo como gobernador del departamento de Santander que el ELN libere inmediatamente a la subteniente para que pueda estar con su familia. El ELN no puede poner condiciones sobre la libertad y la vida de las personas”, puntualizó.

Por su parte, la primera dama de Santander, Victoria Casallas, se pronunció desde su condición de mujer, madre y miembro de una familia militar. Expresó su solidaridad con la subteniente y con sus seres queridos, quienes atraviesan momentos difíciles por su secuestro.

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“Quiero hablar como mujer, madre y miembro de las Fuerzas Militares. Conocemos a la teniente, conocemos a su familia. Detrás de esta niña hay una familia sufriendo, compañeros, amigos. Abrazamos a su familia y nos unimos en oración”, manifestó.

Finalmente, pidió que la uniformada sea liberada y pueda reencontrarse con sus seres queridos. “Exigimos su pronta liberación y que pueda estar con su familia, abrazada de amor”, expresó.

Los pronunciamientos se suman a las exigencias para que el ELN respete la vida y la integridad de la subteniente y permita su regreso a la libertad.