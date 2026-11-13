De Santander, a conquistar las redes sociales: la historia de superación de las hermanas Brulée

Kelvy y Yadi Hernández pasaron de crecer en una familia de trabajadores del campo a construir una de las marcas de transformación capilar más reconocidas de Colombia. Su talento, disciplina y presencia en redes sociales las convirtieron en referentes del mundo de la belleza. Hoy, su emprendimiento también es una empresa familiar en la que participan su hermana mayor y su sobrino.

La historia de Kelvy y Yadi Hernández, conocidas como las Hermanas Brulée, comenzó lejos de las grandes pasarelas y los salones de belleza de lujo. Nacidas en Vélez, Santander, en una familia de trabajadores del campo, ambas encontraron en la belleza una oportunidad para construir un futuro diferente y perseguir sus sueños.

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Con esa motivación llegaron a Bogotá, donde comenzaron desde cero a abrirse camino en el mundo de la transformación capilar. Lo que empezó como una apuesta por su vocación terminó convirtiéndose en un proyecto empresarial que hoy cuenta con dos centros de belleza y una marca reconocida en Colombia.

Sin embargo, su crecimiento no se quedó en los salones. Las hermanas encontraron en las redes sociales una plataforma para compartir sus conocimientos, mostrar su trabajo y acercarse a miles de mujeres interesadas en el cuidado del cabello y las tendencias de belleza. Con el tiempo, construyeron una comunidad de millones de seguidores que sigue sus recomendaciones, transformaciones y contenidos.

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Su presencia digital también les abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales. Han trabajado con diferentes marcas de belleza y han llevado su conocimiento a otros países mediante masterclasses, consolidando una trayectoria que combina emprendimiento, educación y creación de contenido.

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Pero para Kelvy y Yadi, el éxito no se mide únicamente en el crecimiento de su empresa o en el número de seguidores. Una parte fundamental de su trabajo está relacionada con las historias de las mujeres que llegan buscando una transformación y encuentran en ese proceso una oportunidad para recuperar la confianza y sentirse bien consigo mismas.

Precisamente, esa es la visión que Kelvy y Yadi quieren transmitir a través de "Efecto Brulée", la nueva serie de Discovery Home & Health, que ya está disponible y estrenará nuevos episodios cada viernes. La producción cuenta con cuatro capítulos y tendrá una repetición al día siguiente a través del canal de YouTube.