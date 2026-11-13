Tribunal avala millonario empréstito para financiar obras viales en Bucaramanga

El Tribunal Administrativo de Santander ratificó la legalidad del proyecto de empréstito presentado por la Alcaldía de Bucaramanga, una decisión que le permite a la Administración Municipal avanzar en el proceso de financiación de obras estratégicas para mejorar la movilidad y modernizar la infraestructura vial de la ciudad.

El anuncio fue realizado por el alcalde Cristian Portilla, quien aseguró que el pronunciamiento judicial respalda la legalidad del trámite y brinda seguridad jurídica para continuar con la iniciativa.

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Según el mandatario, los recursos del empréstito estarán destinados principalmente a dos frentes: la modernización integral de la red semafórica y la ejecución de obras de infraestructura para mejorar la movilidad urbana.

En el primer caso, se contempla el reemplazo de semáforos deteriorados y equipos tecnológicos obsoletos por un sistema inteligente que permita optimizar la regulación del tránsito y fortalecer la seguridad vial.



El segundo componente contempla intervenciones de infraestructura para recuperar la capacidad de las vías, reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la conectividad entre diferentes sectores de Bucaramanga.

Proyecto autorizado

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El proyecto ya había recibido autorización del Concejo Municipal y, de acuerdo con la Alcaldía, también contó con respaldo en el marco de una actuación de la Procuraduría General de la Nación.

Con la ratificación del Tribunal Administrativo de Santander, la Administración Municipal podrá continuar con los procedimientos necesarios para financiar y ejecutar las intervenciones. Sin embargo, la decisión judicial sobre la legalidad del proyecto no significa que las obras estén ejecutadas ni que los recursos hayan sido desembolsados.

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El alcalde Cristian Portilla aseguró que la ejecución estará sujeta a criterios de planeación técnica, disciplina fiscal, transparencia y seguimiento contractual, y sostuvo que las inversiones deberán traducirse en resultados concretos para los ciudadanos.