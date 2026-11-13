Picadura de zancudo le inflamó la pierna como elefante: drama médico de joven en Santander

Desde hace siete años, la vida de Keiner José Granados Sarmiento y su familia cambió por una enfermedad que comenzó con la picadura de un zancudo. Hoy, a sus 17 años, el joven enfrenta las consecuencias de la filariasis linfática, un parásito que afecta su sistema linfático y le ha provocado una inflamación progresiva de la pierna izquierda.

Su madre, Lady Patricia Sarmiento Mendoza, contó que todo comenzó cuando Keiner tenía apenas 10 años. Inicialmente, la picadura produjo una pequeña inflamación en el pie, pero con el paso del tiempo la hinchazón se extendió por toda la pierna y su condición fue empeorando.

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Durante varios años, la familia buscó respuestas médicas. En un principio, los especialistas atribuían la inflamación a un edema, sin identificar qué estaba causando el problema. Fue hasta 2023, durante una hospitalización en la Fundación Cardiovascular, cuando, después de varios exámenes, lograron establecer el diagnóstico de filariasis linfática. Posteriormente, en la Universidad del Rosario también identificaron el parásito.

Según explicó su madre, la enfermedad ha provocado daños importantes en los vasos linfáticos, que se encuentran obstruidos y dilatados. Esta condición no solo ha aumentado considerablemente el tamaño de su pierna, sino que también le genera dolores en la espalda y la columna por el peso que debe soportar.



La situación también ha afectado su vida cotidiana. Keiner tiene dificultades para utilizar zapatos y pantalones, y sus desplazamientos son limitados. Actualmente estudia de manera virtual y su familia debe buscar alternativas para que pueda continuar con su formación académica.

Ante las dificultades para acceder a un tratamiento en Colombia, la familia ha decidido buscar una alternativa en Ciudad de México, donde han establecido contacto con el médico Luis Montoya. Según relató Lady Patricia, ya han tenido consultas virtuales con el especialista, quien les habría planteado un tratamiento intensivo con una duración aproximada de tres a cuatro meses.

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La propuesta contempla jornadas de terapias de entre seis y ocho horas diarias, además de exámenes, insumos y otros procedimientos necesarios para atender la condición del joven. De acuerdo con lo que les ha explicado el médico, el tratamiento podría reducir entre un 90 % y un 95 % la inflamación de la pierna.

La madre también manifestó su preocupación por las dificultades que han enfrentado con la EPS Sanitas para acceder a los servicios médicos. Asegura que no han recibido de manera oportuna el medicamento dietilcarbamazina, formulado para tratar la enfermedad, y que las terapias de drenaje linfático que han solicitado tampoco han tenido continuidad en Barrancabermeja.

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"Como madre uno siempre quiere lo mejor para sus hijos. Verlo así y no tener una solución genera estrés, impotencia y muchas cosas. Hemos buscado por diferentes medios, pero no ha sido posible conseguir el tratamiento que necesita", expresó.

Un joven de 17 años de Barrancabermeja necesita un tratamiento médico en el extranjero para evitar que avance la grave afectación que hoy tiene su pierna, luego de que un parásito ingresara a su organismo tras la picadura de un zancudo #MañanasBlu pic.twitter.com/NeoKd9mUYr — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 13, 2026

Ante este panorama, la familia realizará una jornada solidaria el próximo 27 de noviembre, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en el parque Camilo Torres de Barrancabermeja.

La meta es reunir cerca de 90 millones de pesos para cubrir el tratamiento en México, los tiquetes, la estadía, los viáticos, los exámenes médicos y los insumos necesarios durante los meses que Keiner permanecería en ese país.

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Su madre hizo un llamado a la comunidad, empresarios y personas que puedan sumarse a esta iniciativa, pues asegura que con sus propios recursos no han logrado reunir el dinero necesario para darle esta oportunidad a su hijo.

Keiner espera graduarse este año de bachillerato. Mientras tanto, su familia mantiene la esperanza de encontrar una solución que le permita mejorar su condición de salud y recuperar parte de la movilidad y autonomía que ha perdido.