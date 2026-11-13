Drama de 100 familias que perderían sus casas por falla geológica en Bucaramanga: fotos

El temor de perderlo todo crece entre los habitantes del barrio Villas de San Ignacio, en el norte de Bucaramanga. Una falla geológica que viene afectando el sector desde hace varios años continúa avanzando y ya tiene comprometidas cerca de 50 viviendas, algunas de ellas con enormes grietas en salas, cocinas y diferentes espacios de sus estructuras.

La preocupación aumentó desde abril, cuando los residentes comenzaron a notar que las fisuras eran cada vez más profundas. Aunque las autoridades iniciaron un seguimiento a la situación, los daños continúan progresando y, según los habitantes, se agravaron después del reciente sismo.

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Ruth López, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Villas de San Ignacio, etapa 7, aseguró que el deterioro de las viviendas es cada vez más evidente y que las familias viven con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo más podrán permanecer en sus casas.

En apenas un mes, 12 familias tuvieron que abandonar sus viviendas ante el riesgo que representan los daños estructurales. Entre ellas está la de Diana Castro, quien asegura que su casa prácticamente está inhabitable, pero no cuenta con los recursos económicos para conseguir otro lugar donde vivir.

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El drama es aún mayor porque varias de estas familias llegaron al sector después de resultar damnificadas por la ola invernal de 2005. Después de perder sus anteriores hogares, reconstruyeron sus vidas en Villas de San Ignacio y ahora enfrentan nuevamente la posibilidad de quedarse sin vivienda.

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Ante la gravedad de la emergencia, la Alcaldía de Bucaramanga declaró la calamidad pública para activar mecanismos de atención y gestionar ayudas para los afectados. El alcalde Cristian Portilla anunció que la medida permitirá entregar subsidios de arrendamiento a las familias que hayan sido priorizadas y que se encuentran en el área de influencia del movimiento del terreno.

Sin embargo, para los habitantes la preocupación va más allá de conseguir un lugar temporal donde quedarse. Temen perder el patrimonio que construyeron durante años y aseguran que muchos no tienen capacidad económica para asumir el pago de un arriendo mientras se define una solución definitiva.

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La emergencia también tiene consecuencias sobre la movilidad. La misma falla geológica está afectando la vía nacional hacia la Costa Caribe, en el sector de Paso Malo, donde el deterioro de la carretera y las condiciones del terreno generan riesgos para los conductores y han provocado accidentes de tránsito.

Mientras avanzan las gestiones de las autoridades, las familias de Villas de San Ignacio esperan que las ayudas anunciadas se materialicen y que se encuentre una solución de fondo para estabilizar el terreno. Por ahora, conviven con las grietas en sus viviendas y con el temor de que sus casas terminen colapsando.