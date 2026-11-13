Golpe a la minería ilegal en Bucaramanga: ocho capturados y mercurio incautado

Ocho personas fueron capturadas por su presunta participación en actividades de minería ilegal en la escarpa occidental de Bucaramanga, durante el megaoperativo liderado por el presidente Abelardo de la Espriella.

En el procedimiento, las autoridades también incautaron 600 gramos de mercurio, una sustancia altamente contaminante que representaba un riesgo para las fuentes hídricas de la ciudad.

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El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, destacó los resultados del operativo y advirtió sobre el impacto ambiental que podría generar el uso de este elemento en las actividades de extracción ilegal.

"Capturamos a ocho delincuentes por minería ilícita en la escarpa occidental, con la incautación de 600 gramos de mercurio. Esta cantidad pudo contaminar cerca de 600.000 litros de agua de nuestra ciudad", señaló el mandatario.



Por su parte, Carlos Eduardo Castañeda Crespo, director seccional de la Fiscalía en Santander, explicó que el mercurio incautado tendría como destino los frentes de explotación ilegal de minerales en esta zona de Bucaramanga. Además, indicó que "su valor en el mercado oscilaría entre los 150 y los 200 millones de pesos".

Este resultado se conoce pocos días después de que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) alertara sobre el avance de la minería ilegal en diferentes sectores del área metropolitana.

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En un reporte entregado a Blu Radio, la autoridad ambiental informó que, durante los recientes operativos de seguimiento y control realizados en coordinación con la Policía y el Ejército, se habían registrado otras 20 capturas.

Lina Barón, integrante del Grupo Élite Ambiental de la CDMB, explicó que varias de las zonas intervenidas hacen parte de Distritos Regionales de Manejo Integrado (DRMI), áreas protegidas por su importancia ecológica.

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La funcionaria también advirtió que las actividades de extracción se estarían desarrollando en terrenos de propiedad de la Alcaldía de Bucaramanga, la CDMB y particulares, donde se han realizado intervenciones sin criterios técnicos para obtener material.

Entre las fuentes hídricas que presentan afectaciones por estas actividades en la escarpa occidental se encuentran las quebradas La Chocoa, Dos Aguas, La Picha y Chapinero.

Las autoridades mantienen los operativos de control para combatir la explotación ilícita de minerales y evitar que estas actividades continúen generando daños ambientales en el área metropolitana de Bucaramanga.