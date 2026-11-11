Agricultura y minería, entre los sectores con mayores índices de accidentalidad laboral en Colombia

Los accidentes laborales continúan siendo un desafío para diferentes sectores productivos en Colombia, especialmente en trabajos que involucran el uso de maquinaria pesada, extracción o manipulación de materiales y demás actividades que se realicen en espacios con condiciones ambientales complejas.

De acuerdo con el Informe de Siniestralidad Laboral 2025 del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca registraron una de las tasas más altas, con 11,22 accidentes por cada 100 trabajadores. Le siguen la explotación de minas y canteras, con 9,08; la distribución y tratamiento de agua, con 8,60, y las industrias manufactureras, con 6,23 accidentes por cada 100 trabajadores.

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Según estimaciones del CCS, los accidentes laborales registrados entre 2013 y 2024 representaron más de 31 billones de pesos para el país, lo que representa un gran costo para la economía.

Estas cifras evidencian la importancia de identificar los peligros asociados a cada trabajo y establecer medidas que permitan reducir la exposición de los trabajadores a situaciones que puedan comprometer su integridad.



En el sector agrícola, por ejemplo, los trabajadores pueden sufrir afectaciones auditivas por la exposición prolongada al ruido de maquinaria y herramientas motorizadas. En el sector minero corren el riesgo de tener caída de rocas y materiales, representando un peligro de lesiones, mientras que en el mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado existe el riesgo de exposición a gases peligrosos y falta de oxígeno en espacios confinados.

Por otra parte, en las industrias manufactureras, el uso de herramientas como las esmeriladoras puede provocar lesiones oculares por las chispas y partículas metálicas que se desprenden durante el trabajo haciendo que los trabajadores corran un gran riesgo de no usar equipos apropiados para su protección.

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Frente a estos escenarios, Catalina Vejarano, líder del equipo comercial de Libus, empresa fabricante de elementos de protección personal, señaló que la elección de estos implementos debe responder a los peligros específicos de cada actividad. Entre estos están los protectores auditivos, cascos de seguridad, detectores de gases y gafas o pantallas de protección facial.

Precisamente, Libus cuenta dentro de su portafolio con este tipo de equipos de protección, diseñados para atender diferentes escenarios de los mencionados entornos laborales y así, reducir la exposición de los trabajadores a riesgos físicos, químicos y ambientales.

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En Colombia, el Decreto 1072 de 2015 establece los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante el cual las empresas deben identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer acciones para prevenir accidentes y enfermedades laborales.

La utilización de los elementos de protección personal hace parte de estas medidas, junto con la capacitación de los trabajadores, el mantenimiento de los equipos y la aplicación de procedimientos seguros durante cada jornada.