Supertransporte inspecciona El Dorado por demoras en equipajes, congestiones y transporte informal

Tras registrarse fallas en los servidores que soportan las plataformas de registro y embarque de pasajeros, así como el sistema de verificación de viajeros, en el Aeropuerto Internacional El Dorado, la Superintendencia de Transporte inició una inspección para verificar las condiciones en las que se presta el servicio y buscar soluciones a los problemas que vienen afectando a los usuarios. La decisión se tomó luego de una mesa de trabajo con Opain, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Aerocivil, Migración Colombia, aerolíneas y otras autoridades.

Entre las principales dificultades identificadas están las demoras en la entrega de equipajes, las congestiones en los procesos de atención a viajeros internacionales, los problemas de seguridad en las zonas de llegada y la presencia de taxis y vendedores informales. También se revisaron las limitaciones de la infraestructura aeroportuaria, los costos de los tiquetes y las condiciones de atención para las personas con movilidad reducida.

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Como resultado de la reunión, las entidades adquirieron varios compromisos. Opain trabajará con el Ministerio de Defensa, la Policía y las autoridades distritales para fortalecer los controles en los alrededores del aeropuerto, mientras que la ANI avanzará en medidas para controlar las ventas informales. Por su parte, las aerolíneas promoverán mesas técnicas para analizar cuánto están pesando los impuestos, las tasas aeroportuarias, el combustible y otros costos de operación en el precio final de los tiquetes.

La Superintendente de Transporte, Ludmila Vergara y su equipo directivo, instalan la Mesa Interinstitucional de articulación operativa para la supervisión del Aeropuerto El Dorado, para encontrar soluciones que permitan brindar un servicio más eficiente y de calidad para usuarios pic.twitter.com/51BSgDmZFc — SuperTransporte 🇨🇴 (@Supertransporte) November 11, 2026

Además, Migración Colombia, las aerolíneas, Opain y la Policía Nacional deberán presentar planes de acción con responsables y fechas concretas para resolver las dificultades relacionadas con los equipajes, la atención durante las horas de mayor congestión y el control de taxis.



La superintendencia también buscará, junto con Aerocivil y las compañías aéreas, alternativas para reducir el costo de los pasajes, dentro de las competencias de cada entidad. De esta manera, realizará una inspección en las instalaciones y convocará una nueva mesa de seguimiento para verificar el cumplimiento de los compromisos.