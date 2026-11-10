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Aeropuerto El Dorado presenta falla técnica en el registro de pasajeros; activaron protocolos

La verificación de cada uno de los pasajeros en los vuelos se está realizando de manera manual.

Aeropuerto El Dorado tiene siete nuevas posiciones de parqueo y mejoras clave en infraestructura
Aeropuerto El Dorado se expande.
Foto: Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

El Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, presenta una falla técnica en los servidores que soportan las plataformas utilizadas para el registro y embarque de pasajeros, así como en el sistema de verificación de pasabordos VeriPax. Así lo informó Opain este martes, 10 de noviembre, al confirmar que la situación obligó a activar planes de contingencia para mantener la atención de los viajeros y reducir las posibles afectaciones en la operación.

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De acuerdo con el comunicado oficial, el inconveniente está relacionado con los sistemas tecnológicos empleados por las aerolíneas y los procesos de verificación de los documentos de embarque. Sin embargo, Opain aclaró que la falla no compromete la seguridad de las operaciones aéreas ni afecta los sistemas de navegación, el control del tránsito aéreo o los procesos migratorios.

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Desde que se identificó el problema, la administración del aeropuerto afirmó que puso en marcha protocolos alternativos en coordinación con las aerolíneas. Entre las medidas adoptadas se encuentran la expedición manual de pasabordos y etiquetas de equipaje, procedimientos alternativos para el embarque, utilización de equipos de respaldo y verificación manual de los pasabordos en los accesos a los muelles.

Los equipos técnicos trabajan junto con el proveedor para solucionar la falla y restablecer completamente los servicios. Opain también señaló que mantiene un monitoreo permanente de la operación y coordinación con las compañías aéreas para facilitar la atención de los pasajeros.

Ante esta situación, el concesionario recomendó a los viajeros consultar directamente con sus respectivas aerolíneas el estado de sus vuelos y llegar al aeropuerto con suficiente anticipación.

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