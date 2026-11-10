Bogotá le abre las puertas al arte para contar historias de dolor, memoria y esperanza

El arte también puede convertirse en una forma de sanar, recordar y construir nuevos caminos. Por eso, Bogotá tendrá este martes 10 de noviembre una jornada especial en la que las historias de quienes han vivido de cerca el conflicto armado serán las protagonistas. Se trata de Bogotá Celebra la Paz con Barrios Vivos, un encuentro que reunirá a más de 90 artistas y personas víctimas de la violencia en una muestra de creación colectiva, memoria y resiliencia. La cita será a las 5:00 de la tarde en el Teatro El Ensueño, ubicado en Ciudad Bolívar, con entrada gratuita e inscripción previa, hasta completar el aforo.

Esta iniciativa, liderada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, es el resultado de cuatro Laboratorios de Paz que hacen parte de la estrategia Barrios Vivos. En estos espacios participaron 97 personas de diferentes sectores que, desde sus propias experiencias, encontraron en el arte una oportunidad para compartir sus historias, hacer visibles sus vivencias y construir nuevos relatos alrededor de la paz.

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Entre los participantes están 23 mujeres buscadoras, 20 integrantes del Ejército Nacional y sus familias, 23 jóvenes víctimas del conflicto armado y 31 personas víctimas de la violencia en Ciudad Bolívar.

Cada uno de estos laboratorios tiene una historia y un propósito particular. El de Mujeres Buscadoras busca reconocer las voces y experiencias de quienes siguen buscando a sus seres queridos mientras que el de Jóvenes Víctimas del Conflicto Armado les abre un espacio a las nuevas generaciones para expresar lo que han vivido y construir otras historias sobre su futuro.



🕊️ ¡Bogotá celebra la paz y tú haces parte de esta historia! ❤️



Este martes 10 de noviembre, el arte será el punto de encuentro para compartir historias de memoria, resiliencia y esperanza.



Más de 90 artistas y participantes de los Laboratorios de Paz de #BarriosVivos llegarán… pic.twitter.com/k6Ul1hSroy — Secretaría de Cultura de Bogotá (@CulturaenBta) November 10, 2026

Por su parte, el laboratorio del Ejército Nacional y sus familias busca visibilizar las experiencias de quienes también han sufrido las consecuencias de la guerra. Mientras tanto, el proceso desarrollado en Ciudad Bolívar gira alrededor del desplazamiento forzado y de Bogotá como una ciudad de acogida, teniendo en cuenta las historias de las comunidades que han tenido que reconstruir sus vidas en la capital.

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Todo ese trabajo se verá reflejado en una programación artística que reunirá diferentes expresiones y formas de contar historias. Los asistentes podrán disfrutar de propuestas de moda performática, tres obras de teatro, música, pintura, danza, intervenciones artísticas, performances e instalaciones inmersivas.

Además, la jornada tendrá dos invitados especiales, los artistas César López y Victoria Sur, quienes han encontrado en la música y la sensibilidad social herramientas para promover la memoria, la convivencia y la construcción de paz.

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La apuesta de Bogotá Celebra la Paz con Barrios Vivos es demostrar que, a través de la cultura, también es posible reunir a personas con historias y experiencias muy distintas, incluso cuando están marcadas por el dolor. La idea es que sus voces puedan encontrarse en un mismo escenario y que el arte sirva como un puente para recordar, compartir y transformar esas experiencias.

Esta iniciativa hace parte de Barrios Vivos, una estrategia de la Secretaría de Cultura que busca que las comunidades sean protagonistas de los cambios en sus propios territorios, reconociendo sus capacidades creativas y utilizando la cultura como una herramienta para fortalecer la convivencia y la transformación social.