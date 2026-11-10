Abuelita murió tras ser arrollada por una motocicleta en Suba: responsables huyeron

Una mujer de la tercera edad murió luego de ser atropellada por una motocicleta cuando cruzaba una calle en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. La víctima acababa de salir de una ceremonia religiosa y se dirigía a su casa cuando fue embestida por dos personas que se movilizaban en el vehículo. Los ocupantes huyeron sin prestarle auxilio.

El caso fue reportado por Edward Porras, del Ojo de la Noche, quien entrevistó a un testigo del accidente ocurrido cerca del barrio El Rincón. La persona relató cómo encontró a la mujer después del impacto y las condiciones en las que permaneció mientras llegaba la ambulancia.

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“Llega una parejita en una moto y la levanta. La levantó y la dejó tirada acá al frente del local”, contó el testigo.

Al recordar el estado de la víctima, describió la fuerza del impacto: “Claro, fue un golpe duro, demasiado duro. Ella reventó, fue por dentro. Ella no, en ningún momento botó sangre. Ella solo parpadeaba y lloraba”.



El testigo aseguró que llamó a los servicios de emergencia y a la Policía. De acuerdo con su relato, la ambulancia llegó diez minutos después del accidente. “Fue a las 7:07 y llegaron a las 7:17”, precisó.

También contó que la mujer todavía se movía cuando llegaron los paramédicos. “Entonces los paramédicos la miraron y tenía ya la quijada tiecita. Dijeron: ‘Tengo que levantarla de una, llevárnosla de una porque ya está convulsionando’”.

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La adulta mayor fue trasladada al Hospital de Suba y posteriormente remitida al Hospital Simón Bolívar, donde falleció esa misma noche, cerca de la medianoche.

¿Qué se sabe de los responsables del accidente en Suba?

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El testigo confirmó que las dos personas que iban en la motocicleta escaparon después de atropellar a la mujer. “El conductor de la moto, pues, desgraciadamente huyó. No sabemos quién fue, porque sí fue una pareja, pero no sabemos quién fue”, señaló.

Los vecinos están reuniendo videos de cámaras de seguridad para aportar información que permita identificar a los ocupantes del vehículo. La Policía de Tránsito también revisa las grabaciones del sector.

Otro accidente en Bogotá dejó una ciclista de 23 años muerta en la avenida Ciudad de Cali

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Edward Porras también reportó otro siniestro vial ocurrido durante la madrugada en la avenida Ciudad de Cali con calle 128. Una ciclista de 23 años murió tras ser arrollada por un motociclista cuando transitaba en sentido norte-sur.

Según el reporte, la joven habría pasado por una zona con poca iluminación y, al parecer, no llevaba elementos reflectivos. El motociclista también resultó lesionado. Unidades de criminalística realizaron la inspección y las autoridades revisan las cámaras de seguridad para establecer cómo ocurrió el accidente.