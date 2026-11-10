Pico y placa Bogotá hoy martes 10 de noviembre de 2026 para vehículos particulares y taxis

Hoy martes 10 de noviembre de 2026, la normativa de pico y placa Bogotá hoy afecta a vehículos particulares y taxis. La medida busca aliviar la congestión en la capital colombiana. Este martes, las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 no podrán circular durante la jornada.

Pico y placa en Bogotá este martes 10 de noviembre



En la jornada de hoy, las placas de vehículos particulares finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 están restringidas. Estas no podrán movilizarse desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. La restricción aplica en toda Bogotá, exceptuando algunas vías principales. Además, para los taxis, las placas 3 y 4 deben cumplir con la norma en el horario de 5:30 a.m. a 9:00 p.m.

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Sanciones por incumplimiento



Con el fin de garantizar el cumplimiento del pico y placa Bogotá hoy, las autoridades han establecido sanciones para los infractores. Aunque en este momento no se han especificado los montos exactos de las multas, se advierte que el incumplimiento podría conllevar inmovilización vehicular. Se recomienda a los conductores revisar las restricciones y considerar alternativas de transporte para evitar penalizaciones.

Recomendaciones para hoy en Bogotá

Para aquellos afectados por el pico y placa Bogotá hoy, se sugiere el uso de transporte público para sus desplazamientos. También son opciones válidas el uso de bicicletas, vehículos eléctricos o servicios de transporte compartido. La verificación en tiempo real de rutas puede ayudar a minimizar los inconvenientes durante el día.



Se recomienda a los ciudadanos cerciorarse del estado de sus matrículas para mañana y planificar sus desplazamientos con antelación. El cumplimiento de las normas de pico y placa Bogotá hoy es esencial para una mejor movilidad en la ciudad.