"Fue por envidia o algo planeado": novia de Ramsés Vargas habla tras su crimen en Bogotá

Nuevos detalles se conocen sobre el asesinato de Ramsés Felipe Vargas Quevedo, el egresado del Gimnasio Moderno de 31 años hallado sin vida en el barrio El Paraíso, en la localidad de Chapinero. En entrevista con Meridiano Blu, su novia, María Paula Morera, afirmó que el crimen pudo haber sido algo planeado por personas que le tenían envidia al joven, quien fue despojado de una camioneta en la que se movilizaba previo a su muerte.



¿Qué dijo la novia de Ramsés Vargas sobre las causas del crimen?

De acuerdo con lo expresado por Morera, Vargas Quevedo era una persona noble que no registraba conflictos personales con terceros. No obstante, la mujer manifestó sus sospechas sobre la intencionalidad del ataque armado cometido en su contra tras ser abordado por delincuentes.

"Siento que realmente fue algo planeado. Yo digo que Ramsés no tenía enemigos porque era una persona muy noble, muy sencilla. Dentro de lo que yo conocí de él, era una persona muy amable. Y siento que él, de las cosas que tenía, tenía personas que quizás le tenían envidia. Probablemente fue una cosa que hayan planeado, o quizás lo vieron así y lo atracaron", sostuvo Morera.

Ramsés Vargas, egresado del Gimnasio Moderno Gimnasio Moderno

Publicidad

La mujer agregó que dos días antes del hallazgo del cuerpo se había reunido con la víctima, momento en el que tuvo un presentimiento de que algo ocurriría. Asimismo, detalló que Ramsés se desplazaba en una camioneta distinta a la que usaba habitualmente, la cual había adquirido o negociado recientemente mientras la suya ingresaba a taller por fallas mecánicas.



¿Cómo fueron los últimos momentos y el hallazgo del cuerpo?

Según el relato de la allegada, las últimas actividades conocidas de la víctima incluyeron el desplazamiento hacia el aeropuerto internacional El Dorado para recoger a un amigo de la infancia. Posteriormente, tras dejar a su acompañante, se proyectaba que Vargas Quevedo se dirigiera hacia una propiedad rural.

De acuerdo con el informe de las autoridades del CTI de la Fiscalía, el cuerpo fue hallado en una zona boscosa de los Cerros Orientales, en la localidad de Chapinero, con impactos de proyectil en la cabeza. Morera indicó que la víctima solía desplazarse hacia una finca familiar cuya vía de acceso ingresa por el sector de Puente Aranda y la zona de Zona Franca hacia la zona limítrofe entre Bogotá y Mosquera.



Las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para ubicar el vehículo de alta gama sustraído y los teléfonos celulares del hombre, evaluando si el homicidio fue perpetrado por una estructura dedicada al robo de camionetas de alta gama mediante el uso de inhibidores de señal de rastreo.