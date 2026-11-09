Hallan cuerpo de egresado del Gimnasio Moderno en extrañas condiciones: esto se sabe del asesinato

Un caso es materia de investigación en Bogotá tras el asesinato de Ramsés Felipe Vargas Quevedo, egresado del Gimnasio Moderno. El hombre, de 31 años, fue hallado sin vida el pasado viernes 6 de noviembre en una zona boscosa del barrio El Paraíso, en la localidad de Chapinero. La víctima presentaba un impacto de bala.

De acuerdo con lo revelado por Javier Segura, Vargas se dirigía hacia una finca ubicada a las afueras de Bogotá cuando perdió contacto con sus familiares. Horas después, su cuerpo fue encontrado en los cerros orientales.

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El hombre se movilizaba en una camioneta blindada que, al parecer, había recibido como regalo de su familia. Sin embargo, el vehículo no ha sido localizado y tampoco se conoce el paradero de sus teléfonos celulares.

¿Qué se sabe del asesinato de Ramsés Vargas en Chapinero?

Por ahora, las autoridades estudian si el homicidio está relacionado con el robo de vehículos de alta gama. De acuerdo con Javier Segura, no se descarta la participación de una banda dedicada a este tipo de hurtos, debido a las similitudes del modus operandi, que incluiría el abordaje de conductores mediante armas de fuego e inhibidores de señal.

Estos dispositivos dificultan el rastreo posterior de los vehículos hurtados. Hasta el momento, se desconoce quiénes estarían detrás del asesinato y qué ocurrió durante el recorrido que realizaba Vargas antes de perder contacto con sus familiares.

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El Gimnasio Moderno de Bogotá expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del egresado. Las exequias tendrán lugar este martes en el Cementerio Distrital del Norte.

Ramsés Vargas, egresado del Gimnasio Moderno Gimnasio Moderno

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Extienden plan piloto de movilidad en Bogotá

En otros hechos relacionados con la movilidad, reportados por el ‘Ojo de la Noche’, el periodista informó que la Alcaldía de Bogotá, la Agencia Regional de Movilidad, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Mosquera extendieron por un mes el piloto del carril reversible de la avenida La Esperanza.

La medida comenzó el 5 de octubre y continuará hasta la primera semana de diciembre. Según la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, durante el primer mes se redujeron en promedio un 53,7 % los tiempos de ingreso a Bogotá, al pasar de cerca de una hora a 25 minutos.

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El reversible funciona de lunes a viernes, entre las 5:30 y las 9:30 de la mañana. Los conductores que ingresan por la calle 13, a la altura de la carrera 128, pueden tomar la avenida La Esperanza hasta la carrera 103 y conectar con la avenida El Dorado.