Nieve 100 % real en Bogotá: conozca dónde estará esta experiencia invernal y cómo podrá visitarla

La nieve es uno de los fenómenos naturales que más despierta curiosidad, especialmente en lugares donde las temperaturas no permiten experimentarla con frecuencia. Aunque en países como Canadá, Suiza, Noruega, Finlandia y Estados Unidos es habitual encontrar paisajes cubiertos de nieve durante ciertas temporadas, en ciudades como Bogotá no es común tener la oportunidad de tocarla y sentir sus bajas temperaturas.

Este fenómeno ocurre cuando el vapor de agua en la atmósfera se congela y forma cristales de hielo que se agrupan hasta caer al suelo en forma de copos. Por eso, experimentar la nieve implica mucho más que observar un paisaje blanco, pues también significa sentir el frío, caminar sobre superficies heladas y conocer de cerca un ambiente propio de las regiones invernales.

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Sin embargo, los habitantes de la capital colombiana tendrán la oportunidad de vivir esta experiencia sin salir de la ciudad. Un centro comercial de Bogotá anunció la llegada de una atracción con nieve 100 % real, que estará disponible durante la temporada navideña y ofrecerá actividades para toda la familia.

¿Dónde estará la experiencia de nieve real en Bogotá y cómo participar?

Se trata de Imperial Ártico, una experiencia ubicada en el centro comercial Plaza Imperial en Suba, que abrió sus puertas al público desde el sábado 7 de noviembre de 2026. La atracción contará con un espacio de más de 180 metros cuadrados, ubicado en la entrada principal número 1, donde los visitantes podrán experimentar temperaturas de hasta -16 °C.



La iniciativa busca combinar entretenimiento familiar con educación ambiental. Por eso, además de la nieve, tendrá diferentes escenarios y actividades interactivas para enseñar sobre el cuidado del planeta, el calentamiento global y la conservación de los ecosistemas. Entre los principales atractivos se encuentran:



Árbol de la Vida : una estructura de más de 15 metros de altura, ubicada en la plaza central, cuyas decoraciones tendrán mensajes sobre acciones cotidianas para proteger el medioambiente, como ahorrar agua, utilizar responsablemente la energía y separar los residuos.

: una estructura de más de 15 metros de altura, ubicada en la plaza central, cuyas decoraciones tendrán mensajes sobre acciones cotidianas para proteger el medioambiente, como ahorrar agua, utilizar responsablemente la energía y separar los residuos. Generación de energía limpia: dos bicicletas conectadas a un sistema de dinamo permitirán que los visitantes produzcan energía mediante el pedaleo y enciendan parte de la escenografía.

dos bicicletas conectadas a un sistema de dinamo permitirán que los visitantes produzcan energía mediante el pedaleo y enciendan parte de la escenografía. Escuela Polar: una estación interactiva con pantalla táctil, preguntas y respuestas sobre el planeta y premios para los participantes.

una estación interactiva con pantalla táctil, preguntas y respuestas sobre el planeta y premios para los participantes. Huellas de Compromiso: un espacio para tomarse fotografías con avisos que representan compromisos personales con el cuidado de la Tierra.

un espacio para tomarse fotografías con avisos que representan compromisos personales con el cuidado de la Tierra. Escenografías animatrónicas: tres escenarios que complementarán el recorrido por el centro comercial.

La campaña también busca generar conciencia sobre las consecuencias del calentamiento global, especialmente la pérdida de hielo en los polos y los glaciares, que afecta los hábitats de diferentes especies.

¿Cómo visitar la atracción?

La experiencia estará abierta al público desde el 7 de noviembre. Los visitantes que realicen compras en los establecimientos podrán acceder a descuentos en la boletería.

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Debido a que el recorrido se desarrolla a -16 °C, el centro comercial recomienda asistir con ropa adecuada para bajas temperaturas, como chaqueta, saco y bufanda, además de zapatos apropiados para este tipo de ambientes.

Por otra parte, durante la temporada de fin de año, los clientes podrán participar en un sorteo con premios que superan los 50 millones de pesos. Para hacerlo, deberán realizar compras en los establecimientos y registrar sus facturas en los puntos de información.