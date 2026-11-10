Cae banda ‘Illimani’, señalada de vender drogas principalmente a habitantes de calle en Bogotá

Seis personas fueron capturadas en Bogotá por su presunta participación en una estructura delincuencial dedicada a vender drogas en pequeñas cantidades y cometer asesinatos por encargo.

Sus principales víctimas eran habitantes en condición de calle, a quienes afectaban con la comercialización de estupefacientes en diferentes sectores del sur de la capital. Según las autoridades, el grupo obtenía cerca de 100 millones de pesos mensuales producto de sus actividades ilegales.

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Se trata del grupo delincuencial ‘Illimani’, desarticulado en desarrollo de la operación Kratos, adelantada por la Policía Nacional, a través de la SIJIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

La investigación duró un año e incluyó seis allanamientos en la localidad de Ciudad Bolívar, seguimientos, agentes encubiertos y recolección de pruebas para identificar a sus integrantes y establecer cómo funcionaba la organización.



Según las autoridades, esta estructura controlaba varios puntos de venta de drogas en el parque Illimani, la zona conocida como la invasión de la 14 y los alrededores del TransMiCable, en Ciudad Bolívar. Allí comercializaban estupefacientes en pequeñas dosis, distribuidas en cápsulas y papeletas, directamente a los consumidores.

Para evitar que la Policía encontrara las drogas, los integrantes las escondían dentro de las paredes y debajo de las escaleras de diferentes viviendas. Además, cuando advertían la presencia policial, suspendían inmediatamente las ventas y se refugiaban en casas cercanas.

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Pero el negocio de las drogas también estaba acompañado de violencia. Las autoridades atribuyen a esta organización cuatro homicidios cometidos, presuntamente, por disputas para mantener el control de los lugares donde vendían los estupefacientes.

Entre los casos investigados está el asesinato de un taxista, ocurrido el 15 de enero de 2025 en el barrio El Paraíso, en Ciudad Bolívar, y un doble homicidio registrado el 9 de abril de ese año cerca del humedal Juan Amarillo, en la localidad de Suba, que dejó además tres personas heridas.

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Entre los seis capturados está alias ‘Teresa’, señalada como la cabecilla de la organización y encargada de coordinar las actividades criminales. Según la investigación, habría utilizado su propia vivienda para almacenar y preparar las drogas y presuntamente habría involucrado a integrantes de su familia en el transporte de las sustancias hacia los vendedores.

También fue identificado alias ‘Roger’, segundo al mando, quien coordinaba la distribución de los estupefacientes y habría tenido un papel principal en la organización de los homicidios.

Mientras tanto, los otros señalados integrantes son alias ‘La Gorda’, ‘Gancho’, ‘Tratra’ y ‘Perro Loco’, quienes se encargaban de vender las drogas. Además, alias ‘Gancho’ y ‘Tratra’ cumplían funciones de campaneros: vigilaban los movimientos de las posibles víctimas y alertaban a los sicarios sobre su ubicación para facilitar los asesinatos.

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Alias ‘Roger’ ya estaba en prisión desde agosto de 2025, cuando fue capturado en el barrio Sierra Morena por porte ilegal de armas de fuego.

La Policía informó que cinco de los seis integrantes registraban anotaciones por tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fuego, hurto y amenazas. La Fiscalía les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal.