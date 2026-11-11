Gobierno levanta las áreas de protección agrícola en 59 municipios de seis departamentos

El Ministerio de Agricultura anunció la culminación del proceso de derogatoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una figura que había sido declarada en cerca de un millón de hectáreas distribuidas en 59 municipios de seis departamentos del país. Las APPA son zonas rurales que delimitó el Gobierno del expresidente Petro para protegerlas y priorizar allí la producción de alimentos, estableciendo condiciones para el uso de esos terrenos.

La decisión, que hacía parte de los compromisos de campaña del presidente Abelardo De La Espriella, busca devolverles a alcaldes y concejos municipales la autonomía para definir el uso del suelo, orientar el ordenamiento rural y establecer las apuestas productivas de sus territorios. Justamente, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, explicó que el propósito de la derogatoria es impulsar una política de desarrollo rural que permita combinar la producción agropecuaria con otras actividades económicas, atraer inversión y fortalecer la infraestructura productiva de las regiones.

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El viceministro de Desarrollo Rural, José Leónidas Tobón, aseguró que las últimas derogatorias se concretaron en el norte del Tolima, donde se levantó esta figura sobre más de 48.000 hectáreas distribuidas en ocho municipios, y en Santander, donde el proceso comprendió otras 84.000 hectáreas en San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí.

Estas decisiones se suman a las adoptadas previamente en La Guajira, la Sabana Centro de Cundinamarca, el suroeste antioqueño y Córdoba, con lo que el Gobierno dio por terminado el proceso de derogatoria de las áreas que habían sido declaradas.



Según el Ministerio de Agricultura, una revisión técnica y jurídica, realizada junto con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), encontró problemas en la delimitación de estas zonas, imprecisiones cartográficas, dificultades de articulación con los planes de ordenamiento territorial y cuestionamientos sobre la participación de las comunidades en las decisiones.

Finalmente, el Ministerio aclaró que la derogatoria de las APPA no implica eliminar la protección del suelo rural ni las obligaciones del Estado frente al derecho a la alimentación. Por lo tanto, continúan vigentes las disposiciones ambientales y las demás categorías de protección y ordenamiento territorial.