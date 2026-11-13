Por robar una moto, tres hombres secuestraron a un adolescente en Barrancabermeja

Patrulleros de la Policía capturaron a tres hombres señalados de presunta participación en los delitos de hurto y secuestro, en hechos registrados en el barrio La Paz, comuna 3 de Barrancabermeja, durante labores de patrullaje y prevención.

Según la información conocida, la víctima transitaba con su sobrino menor de edad en una motocicleta cuando fue intimidado con arma de fuego en plena vía, los delincuentes se apoderaron del vehículo y llevaron al joven hasta una vivienda del sector, donde lo retuvieron contra su voluntad. Al adulto lo dejaron en libertad con la condición de que entregara una suma de dinero para liberar al menor.

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Al salir, el hombre buscó de inmediato a unas unidades de la Policía que patrullaban la zona y les contó lo ocurrido para solicitar ayuda. Ante la gravedad de la situación, los uniformados se desplazaron hasta la dirección indicada, donde ubicaron la motocicleta reportada como hurtada.

En ese momento observaron salir del inmueble al menor, que solicitaba auxilio, lo que motivó la intervención y permitió la captura de los tres hombres.



Dentro de la vivienda, que sería de los presuntos secuestradores, se encontraban dos hijos de ellos, menores de 4 y 5 años. Por eso se coordinó con el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia la activación de la ruta correspondiente para garantizar su protección y el restablecimiento de sus derechos.

En el lugar se recuperó una motocicleta marca Bajaj, modelo 2026, un teléfono celular y otros elementos de la víctima. Además, fueron halladas dos bolsas con marihuana y una licuadora con residuos de esa sustancia, que quedaron a disposición de las autoridades para los análisis respectivos.

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La Fiscalía General de la Nación imputó a los capturados los delitos de hurto y secuestro y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

De acuerdo con la información conocida en el proceso, los capturados registrarían antecedentes relacionados con investigaciones por concierto para delinquir con fines de homicidio, aspecto que será valorado por las autoridades competentes.