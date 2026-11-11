Hombre intentó atropellar a su ex por no aceptar el fin de la relación: cámaras captaron todo

Una mujer estuvo a punto de ser arrollada por un carro conducido por su exnovio, quien presuntamente reaccionó de manera violenta luego de que ella se negara a hablar con él.

La rápida reacción de la víctima le permitió esquivar el vehículo, que terminó volcado después de protagonizar un fuerte choque contra otros automotores estacionados.

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El episodio ocurrió el pasado 1 de noviembre en Praia Grande, un municipio costero del estado de São Paulo, Brasil. Una cámara de seguridad instalada en una vivienda registró la secuencia y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde generaron preocupación por la conducta del conductor y el riesgo al que estuvo expuesta la mujer.

🇧🇷 | Un hombre intenta atropellar a su ex en São Paulo tras el fin de la relación y termina volcando el coche. pic.twitter.com/xBYU2Hwpzl — Actualidad Viral (@ActualidaViral) November 11, 2026

La grabación muestra que el encuentro comenzó cuando el hombre se acercó en su automóvil mientras su expareja caminaba por la acera. Aunque aparentemente intentó comunicarse con ella, la mujer no quiso entablar una conversación y continuó con sus actividades. Incluso, se dirigió hacia su camioneta, que estaba estacionada en la calle, para guardar algunas pertenencias.



En un primer momento, el conductor siguió su camino hasta llegar a una esquina, lo que daba la impresión de que se marcharía del lugar. Sin embargo, cambió de dirección y regresó a toda velocidad hacia donde se encontraba la mujer.

Al advertir que el automóvil se aproximaba directamente hacia ella, la víctima consiguió reaccionar y apartarse de la trayectoria del vehículo. Su movimiento le permitió refugiarse junto a la entrada de una vivienda, detrás de una estructura de bloques que sobresalía de la fachada, evitando así ser impactada.

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Tras no conseguir alcanzar a la mujer, el conductor terminó estrellándose contra la camioneta de su expareja. La maniobra provocó que su propio automóvil volcara en plena calle y chocara contra otro vehículo que permanecía estacionado al otro lado de la vía.

Pese a la fuerza del impacto, el hombre logró salir del automóvil volcado. En ese momento, las imágenes lo muestran fuera del vehículo, mientras la mujer se mantiene a distancia y utiliza su teléfono celular para realizar una llamada.

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En los segundos posteriores al accidente, el conductor se quitó la camiseta y se sentó sobre la acera. Entretanto, otro hombre llegó al sitio y se acercó para auxiliar a la mujer, quien había conseguido ponerse a salvo durante el episodio.