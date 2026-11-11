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Joven secuestrada por más de un año fue hallada gracias a un videojuego: reveló su ubicación

La adolescente logró contarle a otro jugador que estaba retenida en una vivienda de Oregon, Estados Unidos.

Joven fue rescatada por Among Us
Joven fue rescatada por Among Us
Redes Sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

Una adolescente de 17 años que llevaba más de un año desaparecida fue localizada en una vivienda de Huntington, Oregon, Estados Unidos, luego de encontrar una forma de revelar su ubicación a través de una amistad que inició en el videojuego Among Us.

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La joven, identificada como Kylie Arellano, habría permanecido retenida durante 521 días por un hombre de 39 años. El caso se conoció el 4 de noviembre de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre la recuperación de la menor y la detención de Adam Hunter Harmel, señalado de trasladarla desde Utah hasta Oregon con la intención de cometer actividades sexuales ilícitas.

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Kylie tenía 15 años cuando desapareció de su casa en Garden City, Utah. La investigación apunta a que conoció al hombre por internet en mayo de 2025 y que este la habría convencido de viajar con él a cambio de dinero.

¿Cómo pidió ayuda la joven a través de Among Us?

De acuerdo con la información de las autoridades, Harmel recogió a la menor el 29 de mayo de 2025 en Perry, Utah. Antes de llevarla hasta Oregon, presuntamente arrojó su teléfono celular para impedir que pudiera comunicarse.

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Una vez en la vivienda, la joven habría permanecido en el sótano y solo tenía acceso a internet mediante una conexión wifi. El hombre también habría intentado dificultar su identificación al quitarle los brackets con unas pinzas.

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La oportunidad para pedir ayuda llegó en octubre de 2026, cuando comenzó a jugar Among Us y conoció a otro adolescente. Ambos intercambiaron sus perfiles en redes sociales y continuaron hablando por fuera del videojuego.

Durante esas conversaciones, Arellano reveló su identidad y explicó que estaba retenida contra su voluntad en la casa de un hombre en Oregon. También manifestó que creía que las autoridades habían dejado de buscarla.

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La madre del otro adolescente conoció la situación y decidió alertar al FBI. Esto permitió iniciar las verificaciones para establecer dónde se encontraba la joven.

¿Cómo rescataron a Kylie Arellano y qué cargos enfrenta el detenido?

El 1 de noviembre de 2026 se realizó una videollamada supervisada por las autoridades. Durante la comunicación, la adolescente explicó cómo había llegado a Oregon y las condiciones en las que permanecía. También mostró un cuchillo que, según su relato, Harmel mantenía debajo de su almohada.

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Con esa información, agentes del FBI y de la Policía Estatal de Oregon llegaron a la vivienda y encontraron a la menor. Posteriormente, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Harmel fue detenido ese mismo día durante un control de tránsito en Ontario, Oregon. La denuncia federal lo señala de transportar a una menor entre estados con la intención de realizar actividades sexuales ilícitas.

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El hombre compareció ante un tribunal federal en Boise, Idaho, el 4 de noviembre. Si es declarado culpable, podría enfrentar una pena mínima de diez años de prisión y hasta cadena perpetua.

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