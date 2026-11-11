En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caracol Televisión
Ataque en RCN
Aeropuerto El Dorado
James Rodríguez

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Republicanos bloquean juicio político a secretario de Defensa en el Congreso de EEUU

Republicanos bloquean juicio político a secretario de Defensa en el Congreso de EEUU

Por 211 votos frente a 204, la Cámara decidió remitir la iniciativa al Comité Judicial, lo que en la práctica reduce sus posibilidades de prosperar.

Pete-Hegseth-AFP.jpg
Pete Hegseth
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

La mayoría republicana de la Cámara de Representantes de Estados Unidos bloqueó este martes un intento de juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por actuaciones como la guerra en Irán y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Por 211 votos frente a 204, la Cámara decidió remitir la iniciativa al Comité Judicial, lo que en la práctica reduce sus posibilidades de prosperar.

Últimas noticias

Joven fue rescatada por Among Us
Mundo

Joven secuestrada por más de un año fue hallada gracias a un videojuego: reveló su ubicación

Zapatos para el colegio
Mundo

Evacuados decenas de colegios en Italia por falsas amenazas de bomba

Publicidad

La medida fue impulsada por el republicano Thomas Massie, representante de Kentucky y crítico de Donald Trump, quien fue el único legislador de su partido que se opuso a enviarla al comité.

El Comité Judicial está presidido por el republicano Jim Jordan, aliado de Trump y recién nombrado líder de la minoría republicana, por lo que se prevé que la iniciativa quede estancada.

La decisión evita que los republicanos tengan que pronunciarse en el pleno sobre los ocho cargos presentados por Massie contra Hegseth, como haber iniciado la guerra en Irán, ordenado la captura de Maduro y destruido decenas de lanchas en el Caribe sin autorización previa del Congreso.

El secretario de Guerra de EE.UU.,Pete Hegseth
Foto: AFP

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

"¡El intento de los demócratas de destituir al secretario de Guerra Pete Hegseth ha fracasado estrepitosamente! Todos los republicanos, excepto Thomas Massie, un gran perdedor, votaron a favor de Pete", celebró el presidente Donald Trump en sus redes sociales tras conocer el resultado.

Publicidad

Massie, abiertamente enfrentado a Trump, perdió las primarias de su partido en mayo, por lo que no pudo concurrir a las elecciones de medio mandato de la semana pasada y no formará parte del nuevo Congreso, que se constituirá en enero.

Donald-Trump-AFP.jpg
Donald Trump
Foto: AFP

Sin embargo, la nueva Cámara de Representantes, en la que los demócratas contarán con una amplia mayoría de más de 250 escaños, podría impulsar otro proceso de juicio político contra Hegseth.

Publicidad

Su eventual destitución sigue siendo improbable, ya que requeriría el respaldo de dos tercios del Senado, una mayoría de la que no dispone la oposición demócrata.

Relacionados

Estados Unidos

Congreso de Estados Unidos

Irán

Publicidad

Publicidad

Publicidad