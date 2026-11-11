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Estudiante de 16 años se desplomó durante un examen en el colegio y murió: esto se sabe

La adolescente pidió permiso para ir al baño después de sentirse mal en el aula. Su familia cuestionó la reacción del colegio y aseguró que no solicitaron una ambulancia.

Estudiante de 16 años se desplomó durante un examen en el colegio y murió
La menor pidió permiso para ir al baño y no regresó.
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

Una jornada académica terminó en tragedia luego de que una estudiante de 16 años sufriera una emergencia de salud mientras presentaba una importante prueba de educación secundaria.

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Aunque fue trasladada a un centro médico y recibió atención de urgencia, los profesionales de salud no consiguieron salvarle la vida.

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La adolescente fue identificada como Iza Lara dos Santos Oliveira y murió durante el primer día del Examen Nacional de Enseñanza Media (Enem), en el Colégio Senhor do Bonfim, ubicado en Cansanção, al norte de Brasil. Según relató su hermano, Yuri dos Santos, la joven comenzó a sentirse mal mientras estaba en el salón de clases y pidió autorización para ir al baño. Poco después, la institución educativa se comunicó con su padre para informarle sobre la situación.

Salón de clases
Estudiantes en un salón de clase.
Foto: generada por Image Fx

Cuando llegó al establecimiento, el hombre encontró a su hija inconsciente en el piso del baño y decidió llevarla inmediatamente a un hospital. Allí, el personal médico intentó reanimarla y tuvo que intubarla debido a la gravedad de su condición. Sin embargo, los procedimientos de emergencia no dieron resultado.

Uno de los aspectos que cuestionó la familia fue la actuación del colegio durante los momentos posteriores a la descompensación. Según denunciaron sus allegados, la institución no llamó a una ambulancia para atender a la estudiante, por lo que su padre tuvo que encargarse de trasladarla hasta el centro asistencial.

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Los antecedentes médicos de la estudiante

La adolescente tenía antecedentes de problemas cardíacos desde sus primeros días de vida. Cuando apenas tenía ocho días de nacida sufrió un paro cardíaco y, tras las evaluaciones médicas, los especialistas detectaron que presentaba un soplo en el corazón, condición por la que tuvo que someterse a su primera cirugía.

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Con el paso de los años, Iza Lara pasó por otros tres procedimientos quirúrgicos y utilizaba un marcapasos. Además, sus familiares tenían previsto que enfrentara una nueva intervención médica durante este año.

A pesar de su historial clínico, su hermano aseguró que la joven se encontraba bien antes de presentar la emergencia en el colegio. En su relato, también mencionó dos factores que, a su juicio, pudieron influir en lo ocurrido: la ansiedad por presentar el examen y las altas temperaturas de la jornada.

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"Era su primera prueba del Enem, estaba muy ansiosa y comenzó a sentirse mal en el aula", explicó Yuri dos Santos.

Por ahora, estos elementos hacen parte del relato entregado por la familia, pero no permiten establecer por sí solos cuál fue la causa exacta de la descompensación que sufrió la menor.

La muerte de Iza Lara generó reacciones de solidaridad en diferentes instituciones de Brasil. El Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira (Inep), la Alcaldía de Cansanção y la Secretaría de Educación del estado de Bahía expresaron sus condolencias a los familiares y amigos de la estudiante.

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El Colégio Senhor do Bonfim también emitió una nota de pesar para lamentar el fallecimiento de la joven y anunció la suspensión de las actividades académicas en señal de respeto a su memoria.

Finalmente, el cuerpo de la adolescente fue sepultado este lunes en Cansanção, municipio donde vivía junto a sus familiares.

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