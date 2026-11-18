Las consecuencias del incendio forestal que afectó el páramo de Berlín, en Santander, en enero de 2024, fueron más graves de lo que inicialmente se había estimado. Una investigación de la Universidad Industrial de Santander estableció que aproximadamente el 31 % de los frailejones afectados por la emergencia murió durante el año siguiente al incendio, pese a que algunos habían resistido inicialmente las llamas.

El hallazgo fue posible gracias a una investigación que utilizó drones, inteligencia artificial y tecnología de imágenes multiespectrales para identificar y monitorear más de 86.000 frailejones en un área de 83 hectáreas afectada por el fuego.

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El estudio

Permitió establecer que la mortalidad de estas plantas no se produjo únicamente durante la emergencia, sino que continuó durante los meses posteriores, debido a los daños que dejó el incendio y que afectaron su capacidad de recuperación.



Hoover Fabián Rueda Chacón, profesor de la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UIS, explicó que la metodología permitió identificar y hacer seguimiento individual a miles de frailejones del género Espeletia, incluso en terrenos de difícil acceso.

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La investigación combinó inteligencia artificial, visión por computadora e imágenes capturadas mediante drones, herramientas que facilitaron el análisis de poblaciones completas y permitieron superar las limitaciones de los métodos tradicionales de observación.

#Video Empieza a florecer de nuevo el bosque de frailejones afectado por un incendio en el páramo de Berlín, Santander #VocesySonidos pic.twitter.com/l6wRcv1uln — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 23, 2024

Los resultados fueron publicados en la revista científica internacional Remote Sensing Applications, en el artículo titulado 'Mapeo asistido por inteligencia artificial de plantas gigantes en roseta del páramo mediante imágenes multiespectrales capturadas con drones revela mortalidad tardía después de un incendio'.

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El incendio forestal ocurrió en enero de 2024 en el páramo de Berlín, un ecosistema estratégico para la regulación hídrica y el abastecimiento de agua en Santander y Norte de Santander.

Aunque las llamas fueron controladas, la investigación de la UIS demuestra que el impacto ambiental no terminó con la extinción del fuego. Una parte importante de los frailejones que inicialmente parecían haber sobrevivido terminó muriendo durante los meses siguientes.

Después de cuatro días fue controlado incendio forestal que destruyó más de 300 hectáreas de frailejones y árboles nativos en el páramo de Berlín, Santander. El daño ambiental es incalculable y la recuperación de las zonas afectadas podría tardar 50 años #MañanasBlu pic.twitter.com/gl2xn0vEpS — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 26, 2024

Este hallazgo pone en evidencia la importancia de mantener el monitoreo de los ecosistemas afectados por incendios forestales, incluso después de superar la emergencia, y aporta nuevas herramientas tecnológicas para evaluar los daños y orientar futuros procesos de restauración ambiental.