Los primeros cuatro capturados de las 136 personas detenidas durante el megaoperativo contra estructuras delincuenciales en Bucaramanga y el área metropolitana fueron judicializados. Se trata de presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Cabros’, señalados de participar en el homicidio de un adolescente de 15 años ocurrido el 18 de febrero de 2026 en el barrio Paseo de Cataluña, en Piedecuesta.

Entre los procesados se encuentra Rudeiker Antonio Rodríguez Fría, mayor de edad, y tres adolescentes.

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De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las investigaciones permitieron establecer que los señalados habrían llegado en varias motocicletas hasta el lugar donde se encontraba la víctima con otros dos jóvenes y, posteriormente, habrían disparado de manera coordinada.

Según el ente acusador, los impactos de bala causaron la muerte del menor de 15 años. Las capturas y aprehensiones se realizaron mediante diligencias de registro y allanamiento adelantadas por el CTI, en coordinación con la Policía Nacional y con apoyo del Batallón Caldas del Ejército. Durante los procedimientos fueron incautadas armas de fuego y elementos cortopunzantes.



Judicializan a cuatro presuntos integrantes de ‘Los Cabros’ por el asesinato de un menor de 15 años en Piedecuesta. Los investigados fueron capturados durante el megaoperativo contra delincuentes realizado en Bucaramanga por el presidente Abelardo de la Espriella #MañanasBlu pic.twitter.com/uHqwng1GlQ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 18, 2026

La Fiscalía informó que a los cuatro procesados les imputaron, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado, y uso de niños, niñas y adolescentes para la comisión de delitos.

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Ninguno aceptó los cargos. Sin embargo, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para Rodríguez Fría, mientras que los tres adolescentes deberán permanecer bajo internamiento preventivo en un centro especializado.

Sobre el funcionamiento de esta estructura delincuencial, la Fiscalía señaló que ‘Los Cabros’ presuntamente utilizaban menores de edad para cometer homicidios en medio de disputas por el control de las rentas ilícitas en Bucaramanga y Piedecuesta.

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Esta es la primera judicialización que se conoce de los 136 capturados durante el megaoperativo contra las estructuras criminales que operan en Bucaramanga y su área metropolitana, liderado por el presidente Abelardo De La Espriella.