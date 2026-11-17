María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, lanzó fuertes cuestionamientos a la Fiscalía por la falta de avances para esclarecer quiénes ordenaron el magnicidio de su esposo.

María Claudia cuestionó la política de Paz Total del Gobierno, al asegurar que, bajo lo que calificó como una falsa paz, se les habría dado salvoconducto a las organizaciones criminales para delinquir en diferentes regiones del país. Según su denuncia, la Segunda Marquetalia habría articulado, organizado y financiado el asesinato de Miguel Uribe Turbay, pero no sería la responsable de dar la orden.

Miguel Uribe Turbay. Foto: Facebook - Miguel Uribe Turbay.

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En ese sentido, fue enfática en señalar que el foco de la investigación no debe quedarse en la Segunda Marquetalia ni en sus principales cabecillas, como Iván Márquez, alias ‘Kendry’ y ‘el Zarco Aldinever’. Aseguró que estos habrían cumplido funciones de organización material, logística y financiación, mientras que indicó que presuntamente los verdaderos determinadores son el expresidente Gustavo Petro y el régimen de Nicolás Maduro.

“Los determinadores de Miguel no fueron la Segunda Marquetalia. Ellos fueron organizadores materiales y articuladores (….) quienes dieron la orden, la Fiscalía tendrá que hacer su labor presuntamente, y como la investigación tiende a establecerlo, fue el narcopresidente Gustavo Petro y el narcodictador Maduro, y espero que podamos muy pronto llegar a esta conclusión de la manera correcta y judicialmente como debe ser”, sostuvo Tarazona.



Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con información que, según Tarazona, habría llegado a la Fiscalía y que ella asegura tener en su poder.

Reiterando los chats en los que se menciona que la orden habría salido del Congreso por parte de Marcos Calarcá, excongresista de Comunes, quien compartió periodo legislativo con Miguel Uribe Turbay cuando ambos eran senadores, surge otro cuestionamiento relacionado con el hijo de exintegrantes del partido.

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Mencionó a Enrique Marulanda, hijo de la senadora Sandra Ramírez y de alias ‘Tirofijo’, quien, según esa información, presuntamente habría dado la orden de asesinar a Miguel. Frente a esto, cuestionó si la congresista tenía conocimiento de lo que habría hecho su hijo y exigió que la Fiscalía esclarezca esa información.

“¿Enrique Marulanda, hijo de Sandra Ramírez y de Tirofijo, va a dar la orden de matar a Miguel sin que su mamá supiera? Es una pregunta que la Fiscalía nos tiene que responder”, manifestó.

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Por esta razón, vinculó a los señalados con el proyecto político del presidente Petro, al asegurar que serían sus protegidos y que harían parte de lo que calificó como un proyecto “narcopolítico”.

De esta forma, aseguró que Colombia no puede seguir siendo un país donde los asesinatos de líderes políticos terminan sin resolverse y donde las investigaciones se quedan únicamente en identificar a quienes ejecutaron los disparos, sin llegar hasta los verdaderos determinadores.

“Tenemos que llegar a las últimas consecuencias de quién dio la orden de ejecutar a Miguel y de acabar con su vida. Solo así vamos a evitar que un nuevo magnicidio suceda”, afirmó Tarazona, al insistir en que la investigación debe identificar a quienes estuvieron detrás de la decisión de asesinarlo.

Foto: Tomada de X: @MiguelUribeT.

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Tarazona recordó que, durante 2023, 2024 y parte de 2025, el presidente Petro habría promovido, a través de sus redes sociales y de mensajes relacionados con movilizaciones, señalamientos contra Miguel Uribe, a quien presentaba como un asesino. Según la viuda, esos mensajes habrían contribuido a generar hostilidad y rechazo contra su esposo. Insistió en que estos elementos también deben tenerse en cuenta dentro del contexto de la investigación.

Ante la falta de avances en la labor de la Fiscalía, María Claudia Tarazona reveló que acaba de regresar de una gira por Europa. Estuvo en Bruselas, ante el Parlamento Europeo, y en España, donde se reunió con organizaciones internacionales para pedir apoyo, protección y garantías que permitan llegar hasta los determinadores del asesinato de Miguel Uribe Turbay. Su exigencia, reiteró, es que la investigación no se cierre con las capturas de quienes habrían organizado y financiado el crimen, sino que la Fiscalía establezca, con pruebas y judicialmente, quién dio la orden.