Alrededor de 300 trabajadores se quedarían sin empleo tras la decisión de Nestlé de suspender definitivamente las operaciones de Comestibles La Rosa en Dosquebradas, Risaralda.

La determinación se tomó, luego de las evaluaciones técnicas realizadas a la infraestructura de la fábrica, que resultó seriamente afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Según los resultados, el 70 % de la capacidad instalada sufrió daños y las instalaciones deberán ser demolidas.

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Esquema de retiro voluntario

Fernando Gómez, gerente de recursos Humanos de Comestibles La Rosa, explicó que la compañía diseñará un esquema de retiro voluntario para cada uno de los empleados.



La propuesta será socializada individualmente con los trabajadores, quienes conocerán las condiciones y beneficios económicos planteados por la empresa. Cada empleado tendrá la libertad de decidir si acepta o no el ofrecimiento.

Gómez precisó que no se trata de una decisión que los trabajadores deban tomar de manera colectiva, sino que cada uno analizará la propuesta y determinará voluntariamente si se acoge al programa.

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Fin a años de industria

La suspensión definitiva de las operaciones pone fin a 75 años de actividad industrial de Comestibles La Rosa en Dosquebradas, donde se fabricaban productos reconocidos en el mercado colombiano como Saltinas, Cocosette, Morenitas, Macarenas y Deditos.

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Aunque la planta dejará de funcionar, Nestlé mantendrá en Dosquebradas su centro nacional de distribución.