La cancelación de una licitación para dotar de mobiliario los espacios experienciales del Museo Nacional de la Memoria abrió nuevas preguntas sobre los cambios que tendría este proyecto y el enfoque con el que se narrará el conflicto armado colombiano, tras la llegada del nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella.

En medio de cuestionamientos por la cancelación de la licitación que permitirá el cambio de este mobiliario, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) aclaró que no se están creando nuevas salas y que el guión de la Sala Conflicto todavía se encuentra en proceso de consolidación y revisión, con el propósito de contrastar datos y fuentes, mientras se adelanta la reestructuración del espacio que se espera sea entregado en 2028.

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La entidad explicó que por ahora el contenido se complementará con exposiciones temporales que incorporen las voces de víctimas que, según indicó, han tenido poca representación en el guión, entre ellas niños y niñas reclutados y miembros de la Fuerza Pública que también fueron víctimas del conflicto armado. Estas muestras, agregó, se construirán con la participación de las propias víctimas.

El otro punto de la controversia tiene que ver con la licitación pública LP-001-2026, cuyo objeto era fabricar e instalar el mobiliario museográfico para los espacios experienciales de la segunda fase del proyecto constructivo del Museo de la Memoria.



El proceso fue publicado en agosto de 2026 y contemplaba un plazo de ejecución de dos meses y veinte días. No obstante, el 7 de octubre, el CNMH publicó un aviso en el SECOP II en el que informó que no continuaría con la contratación.

En la explicación oficial, la entidad señaló que durante la etapa de proyecto de pliego recibió observaciones de interesados que advertían que el tiempo previsto era insuficiente para ejecutar adecuadamente el contrato.

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Por esta razón, determinó cancelar el proceso y adelantar los ajustes necesarios para reestructurar la necesidad, los estudios y los documentos previos de la contratación.

El Centro también precisó que la licitación nunca llegó a abrirse formalmente, no fue adjudicada y no generó compromisos de recursos. Según la entidad, el dinero destinado a este proceso tampoco salió del Ministerio de Hacienda.

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La cancelación se produjo después de la Circular 014 del 31 de agosto de 2026, mediante la cual la Dirección General del CNMH suspendió temporalmente, hasta el 30 de septiembre, los procesos de selección en curso, la celebración de nuevos contratos y otras actuaciones contractuales que implican compromisos presupuestales.