El departamento del Huila registró un crítico fin de semana marcado por una seguidilla de acciones terroristas que incluyeron la detonación de un vehículo cargado con explosivos, atentados a torres de energía y el uso de un dron contra una estación de policía. La gravedad de los hechos fue expuesta por el secretario de Gobierno del departamento, Camilo Castrillón, durante una entrevista en Mañanas Blu, en la que detalló la magnitud de las afectaciones al orden público y a la infraestructura vial y energética de la región.

Carros bomba y sabotaje a servicios públicos

El atentado de mayor impacto se produjo a la 1:00 a. m. del domingo en el peaje ubicado en la salida norte de Neiva hacia el centro del país. Un vehículo acondicionado con una carga destructiva detonó en el sitio, destruyendo la estructura del techo del peaje y provocando un represamiento vehicular de entre 5 y 6 kilómetros. La movilidad solo pudo restablecerse de manera parcial hacia las 5:30 a. m..

Publicidad

Paralelamente, en el peaje Los Cauchos, situado en la vía que conduce al sur del departamento, fue abandonado otro automóvil con dos cilindros que contenían aproximadamente 180 kilogramos de dinamita. Aunque esta carga no logró explotar, requirió la intervención en horas de la tarde de unidades de Fuerzas Especiales de la Policía para su desactivación segura.

Respecto a este punto, el secretario Castrillón afirmó: "este fin de semana se presentaron unos ataques terroristas contra la infraestructura del peaje que queda la salida de Neiva hacia el norte del país, donde dejaron un vehículo con una carga explosiva que lograron detonar, generando unos daños grandes a la infraestructura de dicho peaje".



La arremetida afectó además el suministro de energía en el sur del país. Un ataque con explosivos contra una torre de transmisión en el tramo Agrado-Pital-Altamira provocó que, por la tensión de los cables, se derribaran otras tres estructuras. La caída de las cuatro torres dejó sin servicio eléctrico a comunidades del sur del Huila, Caquetá y Putumayo. Asimismo, el domingo por la noche se reportó un ataque con un dron que lanzó una carga explosiva frente a la estación de Policía del municipio del Pital, el cual dejó dos personas con heridas leves.

Presuntos responsables y deterioro del orden público

Según informaciones preliminares de las autoridades, los ataques habrían sido perpetrados por el Frente Ismael Ruiz, estructura del bloque liderado por alias 'Iván Mordisco' que opera en la cordillera central. Asimismo, la fuerza pública adelanta líneas de investigación sobre la presunta autoría de alias 'El Enfermero', quien asumió la jefatura de dicho frente tras la entrega de alias 'Chapolo'.

Publicidad

Al ser consultado sobre el deterioro del orden público a diez años de la firma del Acuerdo de Paz, Castrillón expresó su preocupación por el retroceso en materia de seguridad. "Hablar de carros bomba, una situación que no se veía desde los años 80 en otras épocas pues de violencia en nuestro país. Nos hacen repensar que realmente algo está fallando en ese proceso que usted menciona, porque situación de esa no se veía hace mucho tiempo", sostuvo el funcionario. El secretario agregó que el departamento completa unos tres meses con una acentuada reactivación terrorista que golpea a una población cuya economía depende del sector agrícola y el turismo.

Medidas de seguridad y refuerzo militar

Ante la crisis de seguridad, el Gobierno Nacional ratificó el envío de refuerzos militares a la zona. Se confirmó el despliegue de entre 300 y 350 efectivos de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) al occidente del departamento entre el final de esta semana y la próxima, acompañados por 50 integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía.

Publicidad

El plan de contingencia incluye la activación del dispositivo BOSUR para la zona urbana y rural de Neiva, así como esquemas de protección con enmayado especial para dos estaciones de policía y presencia en los peajes. Al respecto, Castrillón concluyó: "con beneplácito hemos recibido esta noticia de reiterar el compromiso que él tiene hacia nuestro departamento y que esperamos que con esas actuaciones podamos superar esta situación y poder prevenir atentados".

Escuche aquí la entrevista: