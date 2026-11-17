En medio del crecimiento del transporte aéreo en Colombia, LATAM Airlines identificó que los dos principales desafíos para el sector son ampliar la capacidad de los aeropuertos para responder a la demanda de pasajeros y enfrentar el aumento de los costos de operación, especialmente por el encarecimiento del combustible.

La aerolínea señaló que uno de los principales retos está en mejorar la infraestructura aeroportuaria, particularmente en El Dorado de Bogotá. Para esto, considera necesario optimizar la asignación y el uso de los slots, es decir, los horarios que tienen las compañías aéreas para despegar y aterrizar, con el fin de aprovechar mejor la capacidad disponible.

Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá. Foto: ANI.

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Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia, también destacó la necesidad de avanzar en las inversiones de otros aeropuertos del país. "Ahora hay aeropuertos importantes como Medellín, que ya nos viene mostrando un crecimiento, pero tenemos que avanzar también en aeropuertos como Cali, San Andrés y Barranquilla. Allá la Alcaldía nos está mostrando también pasos de inversión", afirmó.

Frente al aumento de la competencia y la llegada de nuevas alianzas al mercado, Zarante defendió la capacidad de conexión de LATAM en la región y destacó que su red le permite conectar a los pasajeros con distintos destinos de Sudamérica. Agregó que la experiencia de servicio también es uno de los elementos con los que buscan diferenciarse de otras aerolíneas.



Por su parte, Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group, advirtió que el precio del combustible de aviación prácticamente se duplicó frente al año pasado, impulsado por el encarecimiento del petróleo. Según explicó, la compañía prevé que estos precios se mantengan altos durante un tiempo, debido al panorama geopolítico internacional.

"Pienso que vamos a tener un escenario de precios altos durante un tiempo, porque la situación geopolítica no permite ser demasiado optimistas en el corto plazo. Como aerolínea tenemos que estar preparados y ser lo más eficientes posible, para que este impacto lo sientan lo menos posible nuestros pasajeros", afirmó Alvo.

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Para reducir el impacto de estos costos, la compañía avanza en la renovación de su flota de corto alcance en Colombia, con aviones de nueva tecnología que consumen entre un 15 % y un 16 % menos de combustible que los anteriores.

Aeropuerto El Dorado se expande. Foto: Suministrada

Las declaraciones se dieron durante la celebración de los 15 años de LATAM en Colombia. Alvo recordó que la operación comenzó con la compra de Aires y que hoy la compañía es el segundo operador aéreo más importante del país. Actualmente, transporta cerca de 10 millones de pasajeros al año y moviliza alrededor de 250.000 toneladas de carga, principalmente flores.

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De cara a su expansión, Zarante recordó que hace una semana anunciaron la nueva ruta Medellín-Cartagena y aseguró que seguirán buscando oportunidades para conectar más destinos nacionales. En el mercado internacional, LATAM reforzará durante esta temporada, junto con su aliado Delta, las rutas hacia Miami y Orlando, además de aumentar las frecuencias desde Santiago de Chile y São Paulo.